Tiktoker es atacada por una bacteria que le está devorando el ojo

De manera bastante impresionante, esta creadora de contenido le platicó su caso a su audiencia, pues de un día para otro inició con molestias en su ojo. Tras ir a revisarse con un médico, le dieron un mal diagnóstico y tras continuar con más estudios, se confirmó que tenía una bacteria que se come la córnea. Este es el presente de la tiktoker, Vivian Nosovitsky.

¿Qué le pasó exactamente a esta tiktoker?

Con 21 años, la creadora de contenido tenía la vida perfecta para ella. Daba clases de yoga, tenía su proyecto sólido en redes sociales y seguía en crecimiento. Sin embargo, una velada tuvo un dolor muy intenso en su ojo. Aunque sí le incomodó, dejó pasar esa anomalía y trató de seguir con su vida.

Posteriormente, se percató de que la luz le lastimaba en demasía y tomó la decisión de utilizar lentes de sol todo el tiempo, para contrarrestar la sensibilidad extrema que adquirió. Sin embargo, tras acumular hinchazón y mucha comezón, decidió ir al médico pues eso era algo que evidentemente no estaba bien.

Ya que llegó con la atención médica, se le indicó que tenía una úlcera de ojo, la cual significaba una herida abierta en la córnea. Le mandaron medicamentos pero no hubo mejoría, fue por eso que los siguientes estudios indicaron que la influencer tenía una bacteria llamada Acanthamoeba keratitis. Esta es un tipo de bacteria que se come la córnea del ojo y las consecuencias fueron totales.

¿Cómo va el problema en el ojo de la tiktoker?

Aunque en su cuenta de TikTok está subiendo actualización constante de su caso, se sabe que ya perdió la visibilidad del ojo izquierdo. Pero parece que habría una opción de salvarlo y por eso abrió su cuenta de GoFundMe, que permite recibir donaciones para diferentes causas… en este caso de apoyo para los requerimientos médicos del procedimiento que podría ayudarla.

En todos esos videos explicó que esa es una bacteria que probablemente la adquirió en agua del grifo o al momento de tocar sus ojos para utilizar sus lentes de contacto. Ante eso, se sorprendió que su audiencia se interesó mucho en el apoyo y que su público creció tras la viralización de su caso.