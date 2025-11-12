El chef José Ramón vuelve a conquistar el paladar del mundo: gana por segunda vez el Tablette d’Or

El talento y la creatividad culinaria de México vuelven a brillar en el extranjero. El chef José Ramón Castillo, considerado uno de los grandes representantes del chocolate latinoamericano, ha ganado por segunda ocasión el Tablette d’Or, un premio otorgado por la Academia Francesa del Chocolate y la Confitería (Académie Française du Chocolat et de la Confiserie), que reconoce a los mejores chocolateros del mundo.

El chocolate que vale oro

El Tablette d’Or, considerado el “Óscar del chocolate”, se entrega únicamente a los maestros que han revolucionado el arte chocolatero con innovación, técnica y respeto por el origen del cacao. Castillo, quien ya había recibido el premio, vuelve a poner el nombre de México en alto con su propuesta de chocolatería contemporánea libre de conservadores y elaborada con cacao mexicano de origen sustentable.

Durante la ceremonia celebrada en París, José Ramón agradeció el reconocimiento y lo dedicó a los productores nacionales, al igual en sus redes sociales ha destacado su premiación y agradece a todos quienes lo han apoyado.

“Este premio no es solo mío, es de los agricultores que han creído en el cacao mexicano y en nuestra identidad. El mundo necesita conocer lo que se cultiva en nuestras tierras”, expresó.

El jurado destacó su compromiso con la sostenibilidad, su manejo preciso de los perfiles de sabor y su capacidad para reinterpretar la tradición mexicana en clave gourmet.

Un reconocimiento por su trabajo

A lo largo de su carrera, José Ramón ha destacado por rescatar el valor del cacao mexicano, impulsar el comercio justo con comunidades productoras y crear una identidad única en la chocolatería artesanal. Su estilo combina técnicas europeas con ingredientes típicos de México, como el chile, la vainilla, el maíz y el mezcal, lo que le ha permitido diferenciarse y posicionar sus productos entre los más finos del mundo.

Actualmente, el chef dirige su firma Que Bo!, reconocida por fusionar ingredientes típicos. Además, continúa promoviendo la formación de nuevos talentos a través de programas de capacitación y talleres en Latinoamérica.

Con esta segunda Tablette d’Or, José Ramón no solo reafirma su lugar entre los mejores chocolateros del mundo, sino que también demuestra que el cacao mexicano vive un momento dorado en la escena internacional.