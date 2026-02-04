Violinista de Christian Nodal impacta con foto inesperada

Esmeralda Camacho es la violinista de Nodal, quien en su momento se dio a conocer ante los supuestos rumores de un romance entre ellos. Aun así, ella continúa realizando su carrera musical, realizando múltiples presentaciones y subiendo constantemente contenido en sus redes sociales.

Recientemente, la celebridad en sus redes sociales enterneció y sorprendió al público con una foto de su niñez. Te daremos más detalles sobre la información que dejó al respecto.

¿Qué le pasó a Esmeralda Camacho?

La publicación que hizo Esmeralda Camacho fue en sus historias de Instagram, por lo que la publicación ya fue eliminada de la cuenta, debido a que tiene solo una duración de 24 horas. La violinista de Nodal subió una foto de su niñez, donde la vemos portando un tierno vestido rosa con blanco y unos pequeños zapatitos.

En la foto de su niñez antigua la vemos acompañada de otra mujer, quien parece ser su mamá o alguien cercana a ella. La imagen se encuentra acompañada de la frase “Donde me den comida, ahí siempre iré…”

Podemos ver que la otra persona que aparece en la imagen le está ofreciendo algún tipo de alimento, siendo una forma tierna de recordar aquel momento de su infancia. Además de esa fotografía, también se observa un video donde aparece recargada en una pared mientras toca su violín.

¿Esmeralda Camacho sigue siendo la violinista de Nodal?

Durante algún tiempo se rumoró que la violinista de Nodal había sido despedida por los supuestos rumores de su romance con el cantante, donde presuntamente Ángela Aguilar estaba implicada ante esa decisión. Todo empezó al observar que ella ya no iba con él a sus presentaciones en Estados Unidos.

Al final todo fue falso, puesto que el equipo del cantante detalló que ella y otros músicos no habían podido viajar al país por problemas con su visa de trabajo. Aun así, el 29 de enero en la Feria de León, Esmeralda Camacho se la vio nuevamente en el escenario junto al cantante, siendo parte importante de los músicos.