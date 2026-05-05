Que siempre sí... Esmeralda Camacho volvería a trabajar con Nodal

La relación entre los músicos fue una total polémica al considerarse a Esmeralda Camacho - según los rumores - la tercera en discordia en la relación de Ángela Aguilar. Supuestamente esa fue la razón por la que la violinista terminó sin trabajo en el equipo de músicos de Christian Nodal. Pero algunos ya argumentan la vuelta de Esme a la dinámica laboral con El Forajido.

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¿Esmeralda Camacho volverá a trabajar con Christian Nodal?

Cuando los fanáticos se meten en la investigación digital, es difícil sacarlos de ahí. Y en el ámbito de la relación entre estos dos músicos se argumenta que se avecina la vuelta de Esmeralda Camacho. La violinista subió unas imágenes que algunos indican como prueba de indicios de vuelta de parte de la hoy conocida violinista.

Según varios de los que indican la vuelta de Esme en un ámbito laboral con Nodal, las fotos de Camacho son bastante evidentes en cuanto al estilo que porta. Allí se ve a la ex compañera del sonorense con un sombrero de música regional y botas al estilo del ranchero mexicano. Por lo que sería un adelanto de su vuelta con el equipo de Christian Nodal.

En ese sentido, unos aseguran que esa es la gran prueba de que Esmeralda regresará con Nodal, sin embargo otros tantos indican que eso no significa nada. Incluso recordaron que la también creadora de contenido ha estado coqueteando con el género musical, practicando mariachi y subiendo historias o videos con música de Fuerza Regida.

¿Esmeralda Camacho tiene pareja?

Según lo que ella misma comparte, Esmeralda Camacho vive sin compromisos amorosos, por lo que algunos la pusieron como la amante de Nodal hace unos meses. Fue por eso que habría dejado de trabajar con el Forajido a finales de enero. Sin embargo, ella nunca ha hablado de relaciones amorosas, aunque sí habla de temas profesionales e incluso personales. Pero en cuanto a lo referente de su final de relación laboral con el esposo de Ángelas Aguilar… no hubo versión oficial.