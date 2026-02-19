AL MOMENTO: Expríncipe Andrés de Inglaterra es detenido al estar involucrado en caso Epstein, esto es todo lo que se sabe
El expríncipe Andrés de Inglaterra ha sido detenido por estar involucrado en el caso Epstein, aquí te decimos todo lo que se sabe al momento
Este jueves 19 de febrero de 2026 fue detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra puesto que, está involucrado en el caso Epstein. La policía británica arresto al exmandatario y hermano de Carlos III.
Cabe señalar que, desde el círculo cercano del Gobierno británico se insiste en que todo se trata de sólo un asunto meramente judicial; y portavoces del Partido Laborista han afirmado que, "nadie está por encima de la ley", y que esto corresponde directamente a la policía y a los tribunales correspondientes para señalar cuáles son las responsabilidades.
