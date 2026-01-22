Expiloto de Yeison Jiménez confesó por qué dejó de trabajar con el cantante

Pese a que las despedidas se han concretado de forma sumamente emotiva y ya pasaron al menos 10 días del siniestro que terminó con la vida del cantante y 5 pasajeros más, el dolor se siente entre todos los allegados al artista. En ese sentido, unas revelaciones de parte de su expiloto causaron la atención mediática, pues explicó el por qué dejó de pilotear para Yeison Jiménez.

Alicia Villarreal rompe en llanto ante proceso legal contra Cruz Martínez: “No se valen las injusticias”

¿Por qué su expiloto dejó de trabajar para Yeison Jiménez?

El caso del fallecimiento del artista de 34 años causó un eco total en el mundo del espectáculo y más por la manera en la que ocurrió. El accidente al momento de despegar de Boyacá causó que tanto Yeison como el resto de la tripulación murieran, por lo que los cuestionamientos alrededor del percance se hicieron presentes desde todos los frentes.

En ese sentido, César Augusto Puerto Narváez habló de cómo fue su experiencia con esa aeronave y por qué le renunció al cantante. Indicó que inició con sus labores el 10 de septiembre de 2022 y terminó de usar el vehículo el 24 de septiembre del 2024. Es decir, un año entero estuvo piloteando para el músico colombiano. En ese sentido, prefirió no opinar de lo que él vio como causante del accidente ni las condiciones de la misma.

Sin embargo, en su charla con el diario El Tiempo, declaró que ya no quiso seguir con Yeison por temas contractuales. “Yo volaba para él y, únicamente por cuestiones laborales, presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo con algunos puntos del contrato”.

@reportandonoticias Cámaras de seguridad de una finca cercana registraron el momento exacto en el que la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez cayó y explotó en zona rural de Paipa. El propietario del predio entregó el video y relató cómo vio la aeronave descender a gran velocidad antes del impacto. Las autoridades ya analizan estas imágenes para esclarecer qué ocurrió en los segundos finales del vuelo que terminó con la vida del cantante y de los demás tripulantes. ♬ sonido original - ReportandoNoticias

¿Quién es el expiloto de Yeison Jiménez?

César Narváez trabajó con Yeison previo a que Fernando Torres tomara dicho puesto. Se indica que tiene 38 años de experiencia en la aviación y de hecho fue quien recibió la avioneta, proveniente de los Estados Unidos. Indicó que ese tipo de aeronave requiere de una salida al extranjero (al menos) por año, esto para evitar ser detectada como vehículo de contrabando.

Se indica que ya fue contactado por la Aerocivil y que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes… si es que así lo requieren.