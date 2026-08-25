¿Quién será el eliminado de MasterChef 24/7 HOY martes 25 de agosto?

Como sabrás, MasterChef 24/7 se encuentra en su última semana y este martes 25 de agosto estaremos viviendo la Eliminación de uno de los Cocineros, dejando la cocina más popular de México a pocos días de la Gran Final de esta temporada sin igual.

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Es importante mencionar que esta noche Claudia no se presentará al reto de Eliminación, pues la noche de el lunes, esta logró hacerse del tan ansiado Pin del Chef, lo que le ha dado inmunidad, por lo que veremos a Michelle, Ixdit, Flor y Lancer dejarlo todo con tal de seguir en la competencia.

¿Quién será eliminado de MasterChef 24/7?

Esta noche uno de los Cocineros deberá abandonar el programa de cocina a escasos días de la Gran Final, por lo que la concentración y destreza lo serán todo esta noche de martes…

Semana a semana hemos visto a los participantes dejar lo mejor de sí mismos en cada platillo, por lo que estos últimos días han sido bastante fuertes y emocionantes donde absolutamente cualquier cosa podría suceder.

¿Quiénes son los Cocineros eliminados de MasterChef 24/7?

Hasta este martes 25 de agosto, los cocineros que se han despedido de esta gran temporada de MasterChef 24/7 son:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El perro del mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela Parra

Ramahá

Antrax

Carmen

Julio

¿Cuándo es la Final de MasterChef 24/7?

Si tú al igual que todo México no puedes esperar más por ver la Gran Final de esta temporada de MasterChef 24/7, tenemos buenas noticias para ti, pues esta se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto, donde conoceremos quién será el Cocinero o Cocinera que se lleve el título de Maestro del Fuego en una de las ediciones sin precedentes de este universo gastronómico.

¡La cita es el domingo en punto de las 8:00 pm a través de la señal de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial, la app de Tv Azteca En Vivo o Disney+!

