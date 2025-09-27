Influencer Samii Herrera exhibe que Ricardo Pérez la invitó a una cita pese a relación con Susana Zabaleta

Samii Herrera, es una influencer y creadora de contenido, dio a conocer que Ricardo Pérez le pidió una cita en junio de este año. Los sorpresivo es que el comediante ya se encontraba en una relación con Susana Zabaleta.

De acuerdo a lo que ha manifestado Samiies que Ricardo Pérez, le realizó una invitación a tomar café. Es por esto que se ha desatado la polémica y muchos rumores al respecto.

¿Cómo fue la invitación que recibió Samii Herrera de Ricardo Pérez?

En un encuentro con la prensa, Samii Herrera fue cuestionada por las supuestas acusaciones de infidelidad con Ricardo Pérez. De esta manera reconoció que sí entabló contacto con ella para que fueran a tomar un café.

De acuerdo a la versión de la creadora de contenido, Ricardo Pérez le escribió que quería atender con ella una situación. Samii Herrera manifestó “Él quería preguntarme algo”.

Ante esta invitación es que la mujer afirmó que declinó la invitación debido a que él se encuentra en una relación. Debido al contexto es que puso el respeto a Zabaleta por delante.

A su vez es que Herrera también dijo que respetó a su pareja y le contestó,‘ ¿Sabes qué? No me interesa’,porque también ya no hay nada de qué hablar con él”, comentó.

¿Qué decían los mensajes de Ricardo Pérez?

Los medios de comunicación han replicado los mensajes que dio a conocer en el podcast Cállate los ojos. De acuerdo a lo que manifiestan, el comediante quería hablar algo importante pero no en un tono romántico.

Ricardo Pérez le reclamaba por las declaraciones que había estado haciendo a la prensa. En los mismo se dio a entender que el comediante le fue infiel con la cantante.

“No te fui infiel y ni conocía a Susana cuando tú y yo terminamos”, se leyó en el mensaje.“Si necesitas un paro o traes un pedo o nomas quieres preguntar algo aquí estoy”.

De esta manera la invitación de Ricardo Pérez habría sido para aclarar la situación con Samii Herrera. Sin embargo, la influencer ha confirmado que la intención era otra por lo que se ha desatado la polémica.

