Muere la influencer Makena White: ¿de qué murió?

El mundo de las redes sociales se encuentra consternado debido a la repentina muerte de la influencer Makena White. La joven murió a los 28 años y se había ganado su fama por realizar videos de su estilo de vida como así también la amorosa relación que tenía con el golfista Jake Knapp.

La muerte de la joven fue confirmada por una amiga de la influencer, por medio de una publicación en el mismo Instagram de Makena White. Allí la despidieron con emotivos mensajes.

¿Cómo murió Makena White?

La amiga de la influencer había manifestado que Makena White perdió la vida a principios de esta semana por lo que dejó una gran tristeza entre sus familiares y amigos.

“Hola a todos, soy la amiga de Makena, escribiendo con el corazón más pesado para compartir que Makena falleció a principios de esta semana. Ya es muy extrañada por su padre, su familia, sus amigos, y por supuesto por Nelly y Fergie”, se lee al inicio de la publicación de Instagram.

Ella era una mujer única, con un corazón enorme y capaz de hacer feliz a las personas que se juntaban con ella, esa es la descripción de sus seres queridos.

“Ella tenía esta rara forma de hacerte sentir especial, y su enorme corazón siempre estaba rebosante de amor. Ser amado por Makena fue un regalo; uno que vino con risas infinitas, tanta alegría y un sano rociado de caos mientras tratábamos de seguir el ritmo de su horario de viaje”.

La amiga de la joven agregó: “Si quieres honrar la memoria de Makena, las donaciones a la Bruyère Brain Health&Memory Clinico al Griffin Bell Endowment Fund significarían mucho”.

“Conocer a Makena fue una de mis partes favoritas del año pasado. Tanta risa, pasión y nunca conoció a un extraño. Extrañaré su luz... Tocó a muchos”, escribió una usuaria de Instagram.

¿Qué ha dicho el novio deMakenaal respecto?

El novio de Makena es el golfista Jake Knapp, quien le dedicó el siguiente mensaje:

“Makena era una persona tan reflexiva cuyo desinterés hacia los demás es algo que siempre apreciaré. Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ella ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender. Tenía una familia increíble, grandes amigos y todos extrañaremos su energía divertida y extrovertida. Es un eufemismo decir lo difícil que es procesar todo esto para todos los que conocieron aMak, especialmente su familia y amigos, que merecen privacidad y respeto durante este momento difícil”, dijo Knappen comentarios que su manager envió a The Associated Press.