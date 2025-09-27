B-King: así fue la detención de la cantante que podría estar vinculada con el asesinato

La muerte de B-King aún sigue siendo investigada para poder dar con los responsables. Ahora la causa ha tenido un vuelco dado que la actriz y cantante venezolana, Angie Miller, fue detenida en México ya que consideran que podría tener vinculación.

Esta mujer habría sido reportada como desaparecida pocos días después de que se encontrara sin vida a Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, reconocidos artísticamente comoB-King y DJ Regio Clown.La modelo los había acompañado durante los días previos a la desaparición.

¿Por qué Angie Miller está investigada por la muerte de B-King?

La detención de Miller se dio el 26 de septiembre en la colonia Valle de los Pinosen Tlalnepantla de Baz, Estado de México. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de Méxicoy la del Estado de México la investigan por su posible relación con el doble homicidio.

Los cuerpos de los artistas fueron encontrados con signos de violencia y tortura. Todo tomó un giro cuando la Comisión de Búsqueda de Personas, dio a conocer que la venezolana fue reportada como desaparecida luego de que se la viera por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez aseguró que la ausencia había sido “por voluntad propia” y no un secuestro.

Los músicos colombianos, Bayron Sánchez, BKing y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, fueron hallados ejecutados y con un narcomensaje de la Familia Michoacana en paraje de Cocotitlán, Edomex.

Habían sido secuestrados en Polanco, CDMX, según informes policiales. pic.twitter.com/xb5t0F6xVC — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) September 22, 2025

Miller desde entonces está bajo arresto y en sus redes sociales había compartido la tristeza que sentía por la muerte de los artistas. Además también compartió videos junto a los músicos asesinados promocionando presentaciones antes de que desaparecieran.

Por otro lado el mánager de B-King manifestó que Miller no era pareja del músico pero era un contacto clave que tenían con la capital mexicana. Ante esto es que todavía sigue en investigación.

Las autoridades todavía mantienen la investigación abierta con el objetivo de poder esclarecerlos hechos que rodearon la muerte de los dos artistas y que hoy enluta a Colombia.

