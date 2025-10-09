Así es la mansión en la que vivió Carmita Ignarra, estrella de oro del cine mexicano

A pesar de haber participado de pocas películas en comparación con otras artistas, Carmita Ignarra es un ícono de la época de oro del cine mexicano. La actriz cubana fue parte de éxitos como Siete muertes a plazo fijo (1950), Y mañana serán mujeres (1955) y Los solterones (1953), entre otros.

Sin embargo, no tuvo el éxito y participación que hubiera merecido por su talento, debido a la relación complicada con su entonces marido, el empresario fílmico Santiago Reachi Fayad. Esta es la mansión que compartieron en Monterrey y hoy luce totalmente abandonada y deteriorada.

¿Cómo es la mansión donde vivió Carmita Ignarra en Monterrey?

La mansión de Carmita Ignarra en Monterrey se encuentra en la colonia Obispado y su estado actual es de deterioro. Esta propiedad fue símbolo de lujo, sofisticación y vida artística, pero unas imágenes viralizadas en redes sociales demuestran el lamentable estado de esta vivienda.

Antes de que la artista cubana falleciera en 2017, la propiedad era digna de admirar por su diseño y lujo arquitectónico. Pero también por sus salones majestuosos y corredores espaciosos y luminosos. La casa fue epicentro de reuniones sociales que dan cuenta del mundo del espectáculo de antaño.

Un reciente video difundido en las redes sociales muestra el estado de abandono de la propiedad con pasillos cubiertos de polvo, habitaciones desiertas y vestigios del tiempo que han dañado las paredes de la vivienda.

¿Qué sucederá con la casa de Monterrey en la que vivió Carmita Ignarra?

La casa donde vivió la actriz ha abierto un debate entre ciudadanos, urbanistas y autoridades. Algunos quieren declararla bien patrimonial para que sea protegido como parte de la historia de la ciudad y del legado artístico de México. Los miembros de Bellas Artes han intervenido para resguardar su valor histórico.

Pero la presión de los proyectos urbanos modernos pone en riesgo ese plan pensado para la casa que supo ser el hogar de Carmita Ignarra: la actriz que deslumbó en el cine de oro mexicano. Ya que algunos sectores apuestan por la demolición y el desarrollo de nuevas construcciones habitacionales o comerciales.