Miroslava Stern, la actriz del cine de oro mexicano que se quitó la vida por esta razón

María Félix, Dolores del Río y Pedro Infante son solo algunos de los ejemplos de famosos que hicieron del cine de oro mexicano una de las mejores etapas a nivel continental en este apartado. Dentro del mismo también sobresale Miroslava Stern, quien lastimosamente se quitó la vida debido a una triste razón.

Miroslava Stern fue parte fundamental del cine de oro mexicano, uno de los momentos más espectaculares que el país ha vivido a lo largo de su historia. Tristemente, la nacida en Checoslovaquia cuenta con un final fatídico en donde decidió terminar con su vida por acciones derivadas de la depresión. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Por qué Miroslava Stern, actriz del cine de oro mexicano, se quitó la vida?

Nacida el 26 de febrero de 1926, Miroslava Stern logró posicionarse como una reconocida actriz dentro del cine de oro mexicano no solo por su increíble belleza, sino por la personalidad que ostentaba. No obstante, la muerte siempre estuvo cerca de ella; de hecho, rumores indican que, antes de llegar a México, intentó suicidarse tras la pérdida de un novio militar en Estados Unidos.

Miroslava Stern, la bella suicida

1926__1955.

Un segundo intento de suicidio llegó en 1945, cuando perdió a su madre adpotiva por cáncer. Pese a esto, fue en 1946 cuando hizo su debut en Bodas Trágicas y, a partir de ahí, no dejó de crecer formando parte de otros filmes tales como La Muerte Enamorada, Escuela de Vagabundos y Más Fuerte que el Amor, por citar solo algunos ejemplos.

Y, mientras triunfaba en el cine, su vida personal y amorosa era un tormento después del divorcio que tuvo con Jesús Jaime Gómez Obregón, así como la triste relación que vivió con Luis Miguel Domínguin, misma que le causó un dolor imborrable que mantuvo durante mucho tiempo.

Escena de la película, "Escuela de vagabundos" de 1955, en imagen, Miroslava Stern (izquierda) y Anabel Gutiérrez (Derecha).



Escena de la película, "Escuela de vagabundos" de 1955, en imagen, Miroslava Stern (izquierda) y Anabel Gutiérrez (Derecha).

Miroslava, fue una actriz de origen checoslovaco nacionalizada mexicana considerada un icono y leyenda del cine en nuestro país.

¿Miroslava Stern perdió la vida por depresión?

Sus últimos dos desenlaces amorosos, así como la pérdida de su primer amor y el de su madre adoptiva, pudieron haber sido la causa de su fatídico suicidó el 9 de marzo de 1955, cuando su ama de llaves la encontró sin vida luego de una letal mezcla de barbitúricos y alcohol.

La teoría principal indica que murió de amor debido al doloroso tormento que vivió a lado de Domínguin, aunque otras versiones apuntan a que realmente sufrió mucho por Mario Moreno Cantinflas, quien nunca dejó a su esposa para estar con ella. A pesar de ello, a Miroslava Stern se le recuerda como uno de los rostros más representativos del cine de oro mexicano.

