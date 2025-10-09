Belinda y Nodal compartirán escenario; ¿Ángela Aguilar estará con ellos? Esto sabemos

Después de 3 años de haber anunciado el fin de su compromiso, Belinda y Christian Nodal compartirán escenario. Fue en febrero de 2022 cuando los cantantes dieron a conocer el fin de su relación a través de un breve comunicado difundido en redes sociales, sin embargo, nunca detallaron cuáles fueron los motivos.

Belinda y Nodal se presentarán en el Foro Border X de la Plaza de la Mexicanidad durante la Expo Ganadera 2025 de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no en la misma fecha. Ella dará show el próximo 17 de octubre, mientras que él cantará el 1ro de noviembre. En el evento también estarán Conjunto Primavera (16 de octubre), Tito Double P (18 de octubre), Ángel Galván y Alan Arrieta (22 de octubre), Mike Towers (25 de octubre), Grupo Marca Registrada (30 de octubre) y Grupo Firme (02 de noviembre).

Cabe mencionar que la exposición se llevará a cabo en medio de la crisis mediática que enfrenta la familia de la esposa de Nodal, Angela Aguilar, ocasionada por las diferencias entre su padre y hermano mayor. Además, el cantante se encuentra en pleito legal con Universal Music por supuestamente haber presentado documentos falsos que acreditarían que posee los derechos de sus canciones.

¿Ángela Aguilar estará en el escenario que compartirán Belinda y Nodal?

No es un secreto que Nodal suele estar acompañado de su esposa durante sus conciertos, incluso, en diversas ocasiones la ha invitado a interpretar ‘Dime cómo quieres’, el tema en donde comparten créditos, sin embargo, es posible que en la Expo Ganadera 2025 no se presente la menor de la Dinastía Aguilar debido a que, en un reciente show de Christian, fue abucheada.

El pasado 25 de septiembre, Nodal se presentó en el 92 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pero, cuando los asistentes se percataron de la presencia de Ángela, los asistentes comenzaron a abuchearla y a gritar el nombre de Cazzu, expareja y madre de la hija del cantante.

