Florinda Meza estrena documental con su verdad sobre la historia con “Chespirito”. ¿Cuándo y dónde verlo?

Luego de meses de espera por parte del público, este 12 de febrero se estrena el documental de Florinda Meza . En esta producción, la actriz cuenta su vida y trayectoria, de la cual forma parte importante su colaboración y matrimonio con "Chespirito".

Este nuevo documental lleva por título "Atrévete a vivir" y a partir de hoy estará disponible. A continuación te contamos de qué habla Florinda Meza en esta producción y dónde verla.

De qué trata "Atrévete a vivir", el documental de Florinda Meza

En el último medio año, la vida y trayectoria de Florinda Meza ha pasado por un intenso escrutinio público tras el estreno de la serie "Chespirito: Sin Querer Queriendo". En ese contexto se lanza "Atrévete a vivir", el documental donde la actriz cuenta su propia historia.

Como ella misma ha dejado claro en múltiples ocasiones, la intérprete no está de acuerdo con la trama que se presentó en la bioserie producida por Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos de "Chespirito". Por eso ha crecido la expectativa sobre si el documental de Florinda Meza tocará directamente los mismos temas.

Aunque la relación laboral y amorosa con Roberto Gómez Bolaños formó una parte importantísima de la vida de Florinda Meza, el documental no tendrá su foco en eso. Más bien busca ofrecer "una perspectiva inspiradora sobre su trayectoria", según información difundida por un club de fans oficial de la actriz.

El equipo detrás de este documental se encuentra encabezado por el productor Javi Domz, quien en septiembre habló con Venga La Alegría sobre este trabajo; cabe mencionar que el estreno se retrasó varios meses. "Va a ser algo mágico, sobre todo para los verdaderos fans".

El documental narra cómo fue que la intérprete de "Doña Florinda" alcanzó el éxito y se desempeñó en diferentes ámbitos del medio artístico, como la producción y el guionismo.

"¡Lloramos los dos!” El productor del documental de Florinda Meza reveló detalles íntimos de las grabaciones del material

Dónde ver el documental de Florinda Meza, "Atrévete a vivir"

El documental de Florinda Meza puede verse mediante la plataforma de streaming True TV Plus, a la cual se puede acceder con dispositivos Roku. Su fecha de estreno oficial es este 12 de febrero de 2026.