¿Habrá reconciliación entre los hijos de ‘Chespirito’ y Florinda Meza? Esto dijo Roberto Gómez Fernández

Pese a que ha condenado las críticas que ha recibido Florinda Meza, Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’ y productor de la serie biográfica de su padre, aclaró que no hay motivos para ofrecer una disculpa a la intérprete de la ‘Chimoltrufia’.

“Hubiera quedado mejor”, el hijo de ‘Chespirito’ reacciona al sketch de Bad Bunny en SNL TV Azteca [VIDEO] Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, reaccionó al sketch que hizo Bad Bunny en SNL y mostró su postura sobre la nueva serie de Florinda Meza.

Tras el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ en HBO Max el pasado mes de junio, Meza se convirtió en blanco de duras críticas debido a que en la serie se expuso, a grandes rasgos, el proceso de divorcio entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, así como el inicio del romance entre el creador de ‘El Chavo del 8’ y la actriz.

Ante ello, Gómez Fernández descartó algún tipo de disculpa y aclaró que no existe ninguna intención de retomar contacto con la viuda de su padre. “Pero disculpas, no tengo por qué ofrecer porque no es algo que haya yo provocado. También no vale la pena generar una comunicación donde no hay, porque es entre ustedes y nosotros”, externó en un encuentro con la prensa.

Florinda Meza descarta que haya provocado el divorcio de ‘Chespirito’

A finales del pasado mes de septiembre, en entrevista con Maxine Woodside, la actriz negó que ella haya provocado que divorcio entre Gómez Bolaños y Graciela Fernández, pues argumentó que el cortejo empezó por parte del comediante, incluso, dijo que le componía canciones y le escribía poemas ‘mucho antes de que viviera con él’.

No obstante, en otra entrevista, la cual se llevó a cabo en el mismo mes, pero comandada por Adela Micha, Florinda Meza reveló que el propio ‘Chespirito’ le explicó por qué buscaba compañía femenina sin considerarse infiel. “No es que tuviera varias (mujeres), ninguna estaba... sí (él) le gustaba a las mujeres, no es que fuera infiel.Él buscara algo, lo explico como él lo dijo: ‘Yo necesito algo y no sé qué es, sé que en mi casa no lo tengo’ eso nunca lo he dicho”.

