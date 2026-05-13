¿¡Hay video!? Alejandra Guzmán revela cómo se enteró del bebé que esperaría Frida Sofía
Durante una conferencia de prensa, Alejandra Guzmán reveló detalles sobre cómo se enteró del bebé que estaría esperando Frida Sofía. Aquí los detalles.
Alejandra Guzmán sorprendió a la prensa durante la presentación de su nuevo sencillos “Los que nos quedamos”, pues además de confirmar que la relación con Frida Sofía ha mejorado, ‘La Reina de Corazones’ reveló que hay un “video” que confirmaría que será abuela muy pronto. Aquí los detalles.