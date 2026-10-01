¿Gabito Ballesteros le fue infiel a Samadhi Zendejas? El cantante rompe el silencio sobre imágenes de él con otra mujer

En las últimas horas la relación entre la actriz Samadhi Zendejas y el intérprete de corridos tumbados Gabito Ballesteros volvió a encontrarse bajo el ojo del huracán luego de de que comenzará a circular un video en el que el cantante aparece caminando de la mano con una mujer durante un evento por lo que rápidamente internautas comenzaron a especular de una supuesta infidelidad.

De acuerdo con distintas teorías entre seguidores, se ha mostrado un distanciamiento entre la pareja por lo que es posible que Ballesteros se encontrara con otra persona. Sin embargo, ante la ola de comentarios el propio Gabito salió a alzar la voz con un contundente mensaje: “Plebada no mal interpreten el video que anda por ahí, la niña es mi familiar, túmbate el rollo”, publicó en sus redes sociales.

¿Quién era la mujer que apareció con Gabito Ballesteros?

El video que ha circulado en varias plataformas muestra al cantante caminando de la mano con una mujer entre varias personas, pero debido a la cercanía y comportamiento que mantenían en ese momento provocó que varios internautas especularan sobre un engaños hacia la actriz Zendejas quien es pareja de Ballesteros.

Ante la difusión de esta noticia, el cantante rompió el silencio y señaló que la mujer con la que fue vista se trataba de alguien cercano, ya que forma parte de su círculo familiar. Aunque de momento se desconoce completamente su identidad cabe destacar que la versión de una supuesta infidelidad nació de las interpretaciones que usuarios hicieron del material que se hizo viral.

¿Cómo reaccionaron Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas?

Mientras Gabito decidió responder directamente a las especulaciones, la situación sentimental con Samadhi Zendejas permanece bajo duda, ya que en ningún momento mencionó que no se trataba de una infidelidad hacia Samadhi Zendejas. De este mismo modo, tampoco la actriz ha salido públicamente para dar su opinión sobre este video y de reafirmar la versión de su pareja.

Como lo mencionamos anteriormente, el noviazgo de los artistas ha comenzado a estar bajo comentarios de una posible ruptura luego de que usuarios detectaron que la actriz habría dejado de seguir al cantante en redes sociales y eliminara algunas publicaciones y videos que ambos habían compartido. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que exista una ruptura.