Natalia ganó el Huevo Dorado, pero también quedó nominada: ¿por qué el poder no le dio inmunidad?

Natalia Alcocer tuvo una jornada de contrastes en La Granja VIP. La Vikinga ganó el Huevo Dorado junto con Pablo Montero, pero también terminó en la tabla de nominación de la cuarta semana. Su victoria en el Juego del Poder no evitó que quedara en riesgo durante la Asamblea del miércoles 30 de septiembre.

La participante pudo tomar una decisión que modificó la lista de nominados. Sin embargo, los votos de sus compañeros también tuvieron consecuencias para ella. Muchos aún no entienden por qué Natalia se mantiene en riesgo, por lo que repasamos cuál fue el beneficio que recibió y por qué ganar esta recompensa no aseguró su permanencia.

¿Qué poder ganó Natalia con el Huevo Dorado?

En esta ocasión, el Huevo Dorado permitió que Natalia Alcocer y Pablo Montero eligieran a dos participantes adicionales para enviarlos a la nominación. Ambos compartieron el beneficio y cada uno tuvo la oportunidad de señalar a un compañero.

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Natalia escogió a Kunno, mientras que Pablo nombró a Manelyk González. Con esa decisión, los influencers se sumaron a los participantes que ya estaban en riesgo. Además, quedaron unidos como pareja dentro de la dinámica que obliga a los nominados a realizar sus actividades atados por una cuerda.

¿Por qué el Huevo Dorado no le dio inmunidad a Natalia?

La razón está en el alcance del premio: el beneficio de esta semana permitía agregar participantes a la tabla, pero no incluía inmunidad para sus ganadores. Tampoco les daba la posibilidad de retirar su propio nombre de la nominación.

Por eso, Natalia podía recibir votos durante la Asamblea aunque hubiera ganado el Huevo Dorado. La Vikinga y Azalia Ojeda fueron las granjeras más votadas de la noche y ambas quedaron nominadas. Su victoria junto con Pablo no anulaba ese resultado.

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¿Quiénes quedaron nominados junto con Natalia?

Al cierre de la Asamblea del 30 de septiembre, la tabla estaba integrada por Bebeshita, Julio Camejo, Kenny Avilés, Fernando Lozada, Azalia Ojeda, Natalia Alcocer, Kunno y Manelyk González.

Natalia quedó unida a Azalia, mientras que Bebeshita formó pareja con Camejo; Kenny, con Fernando; y Kunno, con Mane. Esta lista todavía puede modificarse con las siguientes dinámicas de la semana. El Huevo Dorado le permitió a La Vikinga sumar rivales a la nominación, pero no salir de ella.