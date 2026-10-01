5 plantillas de Bluey y Bingo para pintar con acuarelas
¡Prepara los pinceles y el agua! Descarga estas 5 plantillas de Bluey y Bingo para pintar con acuarelas totalmente gratis. Diseños perfectos con líneas gruesas
Las aventuras de Bluey y Bingo pueden llevarse a tu hogar para pasar una tarde de diversión con plantillas para pintar con acuarelas. Es una actividad artística ideal para el fin de semana.
A diferencia de los lápices de colores comunes, la acuarela permite experimentar con las transparencias, las mezclas de color y el manejo del agua.
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5 plantillas de Bluey y Bingo para pintar con acuarelas
- Bluey y Bingo listas para pintar
Esta plantilla presenta a las dos hermanas en una de sus poses más alegres y dinámicas. Cuenta con espacios amplios en sus cuerpos, lo que facilita a los niños aplicar capas uniformes de color azul y naranja con el pincel mojado.
- El divertido juego del xilófono mágico
Revive el divertidísimo primer episodio de la serie. En este dibujo, Bluey sostiene el xilófono mágico dispuesta a congelar a Bingo. Los detalles del fondo son perfectos para practicar lavados de acuarela suaves en tonos pastel.
- Las hermanas Heeler explorando el jardín
Una bonita escena al aire libre donde Blue y Bingo observan la naturaleza. Esta plantilla es fantástica para enseñar a los niños a mezclar colores directamente sobre el papel, combinando amarillos y azules para crear diferentes tonos de verde en el pasto.
- Bluey y Bingo bailando
¡A mover el esqueleto! Esta plantilla captura a los personajes en pleno baile familiar. Las líneas exteriores bien definidas ayudan a que los niños no se frustren al intentar mantener el pigmento de la acuarela dentro de la silueta.
- Retrato familiar con mamá y papá
La familia Heeler al completo. Esta plantilla es un reto artístico ideal para niños un poco más grandes, ya que incluye a Chilli y Bandit, ofreciendo una composición llena de amor perfecta para enmarcar una vez que la pintura se haya secado.
El secreto para pintar con acuarelas es imprimir las plantillas en papel bond común. También enseña a los pequeños a controlar la cantidad de agua de las acuarelas y también indica que permitan el secado entre capas.