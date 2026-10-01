Las aventuras de Bluey y Bingo pueden llevarse a tu hogar para pasar una tarde de diversión con plantillas para pintar con acuarelas. Es una actividad artística ideal para el fin de semana.

A diferencia de los lápices de colores comunes, la acuarela permite experimentar con las transparencias, las mezclas de color y el manejo del agua.

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5 plantillas de Bluey y Bingo para pintar con acuarelas

Bluey y Bingo listas para pintar

Esta plantilla presenta a las dos hermanas en una de sus poses más alegres y dinámicas. Cuenta con espacios amplios en sus cuerpos, lo que facilita a los niños aplicar capas uniformes de color azul y naranja con el pincel mojado.

Bluey y Bingo listas para pintar|Pinterest

El divertido juego del xilófono mágico

Revive el divertidísimo primer episodio de la serie. En este dibujo, Bluey sostiene el xilófono mágico dispuesta a congelar a Bingo. Los detalles del fondo son perfectos para practicar lavados de acuarela suaves en tonos pastel.

El divertido juego del xilófono mágico|Pinterest

Las hermanas Heeler explorando el jardín

Una bonita escena al aire libre donde Blue y Bingo observan la naturaleza. Esta plantilla es fantástica para enseñar a los niños a mezclar colores directamente sobre el papel, combinando amarillos y azules para crear diferentes tonos de verde en el pasto.

Las hermanas Heeler explorando el jardín|Pinterest

Bluey y Bingo bailando

¡A mover el esqueleto! Esta plantilla captura a los personajes en pleno baile familiar. Las líneas exteriores bien definidas ayudan a que los niños no se frustren al intentar mantener el pigmento de la acuarela dentro de la silueta.

Bluey y Bingo bailando|Pinterest

Retrato familiar con mamá y papá

La familia Heeler al completo. Esta plantilla es un reto artístico ideal para niños un poco más grandes, ya que incluye a Chilli y Bandit, ofreciendo una composición llena de amor perfecta para enmarcar una vez que la pintura se haya secado.

Retrato familiar con mamá y papá|Pinterest

El secreto para pintar con acuarelas es imprimir las plantillas en papel bond común. También enseña a los pequeños a controlar la cantidad de agua de las acuarelas y también indica que permitan el secado entre capas.

