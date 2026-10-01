Haz tu propia lavanda natural para aromatizar tu hogar; sencillo y económico

Cuando se acude a los artículos de plantas o remedios caseros, la lavanda es totalmente identificable por su poder aromatizante e incluso como repelente de insectos. Sin embargo, los expertos en el tema advierten que conseguirla constantemente y de manera natural no es muy económico. Ante eso, esta guía busca que logres la producción de tu propia planta. He aquí los detalles para lograrlo.

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¿Cómo inicio mi propia producción de lavanda?

El primer y crucial paso indica que hay que ser sabios para elegir una rama de la que saldrá toda la producción. De manera puntual, a esta parte de la planta se le llama esqueje y así podrás elegir una efectiva para pensar en mucha lavanda en el futuro.

1.- Elige ramas semileñosas - Esto significa que debes escoger una planta sana y una rama lateral que no esté plenamente verde y flexible… pero tampoco que ya esté completamente leñosa. Idealmente debes elegir la zona intermedia, donde el tallo se pone firme y adquiere un color marrón.

2.- Medida ideal - Los expertos advierten de una medida de 10 hasta 15 centímetros, la cual será cortada con una tijera para podar que debe ser previamente desinfectada. Se hará un corte justo debajo de un nudo… que es la zona donde nacen las hojas.

¿Cómo enraizar la lavanda en agua?

Como primer paso prepararás el esqueje retirando todas las hojas de la parte inferior de la rama. Ninguna hoja debe quedar sumergida en el agua, pues cuando estas se descomponen, generan bacterias y arruinan el proceso. Solamente quedará un penacho mínimo de hojas en la parte superior para que la planta continúe con la fotosíntesis.

Después colocarás el esqueje en un frasco de vidrio con agua filtrada o reposada que no tenga cloro. Y así mismo colocarás el recipiente en un sitio que tenga mucha iluminación, sin recibir la luz solar de manera indirecta. No conviene que se caliente el frasco.

Es importante que el agua se cambie cada 5 o 7 días para mantener en buen estado la oxigenación, completamente libre de microorganismos. En ese espacio podrás limpiar el tallo si tiene alguna sustancia turbia.

para mantener en buen estado la oxigenación, completamente libre de microorganismos. En ese espacio podrás limpiar el tallo si tiene alguna sustancia turbia. Los primeros brotes llegarán hasta la semana 3 o 5, por lo que no debes desesperar. Para pensar en el trasplante a tierra, debes dejar que las raíces en agua crezcan alrededor de 3 o 4 centímetros de longitud.