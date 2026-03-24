¿Se viene la pelea del año? Poncho de Nigris desafía a Gabriel Soto para Ring Royale y ya hubo una respuesta: “Con quien sea nos aventamos el tiro”

El fenómeno del Ring Royale continúa creciendo y ahora podría sumar uno de sus combates más mediáticos, pues recientemente Poncho De Nigris habría expresado que subiría al ring contra un personaje de alto perfil como: Gabriel Soto, Rafael Amaya o David Zepeda.

Ante estas declaraciones del regiomontano, Gabriel Soto, uno de los señalados respondió que no cierra la puerta a este posible enfrentamiento, ante estas declaraciones el público y seguidores de los artistas ya han generado conversación en la red de este posible duelo de boxeo.

Recientemente, Soto fue cuestionado sobre las declaraciones de De Nigris y sorprendió al decir que estaría dispuesto a pelear: “con quien sea nos aventamos el tiro… A nadie le tenemos miedo, esa palabra no existe en nuestro vocabulario”.

¡Sin miedo a nadie! Gabriel Soto le responde a Poncho de Nigris... ¿Habrá ¿'tiro’?

¿Cómo fueron las declaraciones de Poncho De Nigris para retar a Gabriel Soto?

Previo al arranque del Ring Royale 2026, Poncho De Nigris dejó claro que sí consideraría subirse al ring en próximas ediciones, siempre y cuando fuera únicamente con figuras de gran impacto, ya que en ese momento se estaba relacionando el nombre de Adrián Marcelo. En ese contexto, mencionó directamente a Gabriel Soto como una de las personalidades con las que podría enfrentarse.

Asimismo, el creador de contenido aseguró que muchos famosos quieren enfrentarlo debido a su popularidad, por lo que busca combates virales que mantengan el interés del público, ya que esta primera edición al reunir a varias celebridades se generó millones de reproducciones en pocas horas, lo que lo consolidó como uno de los espectáculos más vistos del momento.

Tras el éxito que obtuvo, el también empresario señaló que ya trabaja en la segunda edición del Ring Royale y que hasta el momento ya tiene pactadas dos peleas, asegurando que serán muy virales, esto sin mencionar nombres de los involucrados.

¿Cómo es la carrera de Gabriel Soto en el boxeo?

Aunque el actor es reconocido por su carrera en televisión y teatro, Gabriel Soto ha demostrado afinidad al deporte, principalmente al box, el cual ha practicado por algunos años.

Además de practicar y participar en peleas de exhibición de este deporte, también ha sido reconocido por ser promotor y manejador de jóvenes talentos que han destacado en su asociación “No Tires la Toalla”, fundación enfocada en el boxeo. De igual modo, Soto ha destacado por manejar la carrera del boxeador Óscar Duarte

Tras darse a conocer su disposición de enfrentar a De Nigris, esta pelea podría ser una de las estelares del próximo Ring Royale.