MasterChef 24/7: El efectivo tip de cocina de las abuelas para darle sabor extra al caldillo

En los momentos más complejos dentro de las estaciones de MasterChef 24/7, cuando los segundos corren en contra y el sazón debe convencer a los paladares más exigentes, los concursantes suelen recurrir a la memoria emotiva de sus propias familias.

Muchas veces, los secretos mejor guardados de la alta cocina no provienen de sofisticados libros de gastronomía internacional, sino de aquellas técnicas rústicas que las abuelas practicaban de manera intuitiva sobre los fogones del hogar.

Entre estos recursos tradicionales destaca un hábito tan sencillo como determinante que consiste en dorar o quemar ligeramente el ajo en aceite antes de incorporar la base líquida del caldillo. Este detalle, aparentemente menor, transforma por completo el sabor de algunas sopas, guisados y salsas.

¿Para qué sirve dorar ajo en aceite?

Cuando el ajo se somete a una cocción prolongada hasta alcanzar un tono pronunciado, sus azúcares naturales se caramelizan y liberan compuestos aromáticos intensos. Esto le otorga a las preparaciones un matiz ahumado, complejo y de un marcado carácter rústico, explican los expertos en cocina.

Sin embargo, existe una frontera muy delgada entre un dorado profundo y un diente carbonizado. Si el ingrediente se pasa de tueste, desarrollará un amargor desagradable que arruinará el platillo por completo.

El ajo tiene beneficios para la salud, incluso ayuda a bajar de peso.|(ESPECIAL/CANVA)

La técnica correcta para usar ajo dorado en las sopas

Para replicar este truco con precisión de chef y potenciar tus recetas cotidianas, conviene seguir un procedimiento cuidadoso que controle la temperatura en todo momento: