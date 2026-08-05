Desenmascaran a Roro: Famosa influencer expone cómo le robaron la identidad y muestra CONTUNDENTES pruebas

Ahora sí, la creadora de contenido española conocida como Roro Bueno está envuelta en una de las mayores controversias de su carrera. Esto luego de que una influencer ecuatoriana, Galita Ari, decidiera alzar la voz y publicar un video en el que asegura que su estilo de contenido fue replicado sin reconocimiento. No conforme con eso, también aseguró que perdió varias de sus cuentas en redes sociales tras recibir denuncias por presunta suplantación de identidad. El caso se hizo viral y de inmediato dividió opiniones entre los usuarios, mientras que Roro negó por completo las acusaciones e incluso aseguró que nunca había visto el contenido de la influencer.

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¿Qué acusa Galita Ari contra Roro?

Galita Ari apareció en redes sociales con un video que hoy ya acumula millones de visualizaciones. En este explica que ella desde el 2018 se ha dedicado a publicar contenido con un estilo muy particular: una voz pausada, recetas de cocina dedicadas a familiares, lentes como parte de su imagen y una edición minimalista.

La cosa no quedó en un simple relato, pues en el mismo video muestra pruebas de videos antiguos, capturas de pantalla y otros materiales que, según afirma, demuestran que ese formato existía en sus perfiles años antes de que Roro alcanzara la fama.

Por si fuera poco, todo indica que Roro estaba enterada de su existencia y era consciente de lo que hacía, pues de acuerdo con las acusaciones de Galita, sus cuentas eran suspendidas constantemente por reportes por presunta suplantación de identidad, situación que, según su versión, la obligó a modificar la imagen y el estilo de sus publicaciones.

Las pruebas que presentó la influencer en contra de Roro

La ecuatoriana compartió grabaciones fechadas desde 2022, además de conversaciones y capturas de pantalla para respaldar su relato. Entre los elementos que hacen evidentes un posible plagio están la forma de narrar los videos, las frases con las que inicia sus recetas y el estilo visual.

¿Qué respondió Roro Bueno?

Supuestamente, en medio de la polémica, el periodista Javi Hoyos reveló que conversó con la influencer y afirma que Roro rechaza las acusaciones y afirma que nunca había conocido a Galita Ari, por lo que no había forma de que se inspirara en su contenido. Hasta ahora la influencer no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales.

Por el momento, la controversia continúa desarrollándose en redes sociales y ambas posturas siguen generando debates entre usuarios y seguidores.