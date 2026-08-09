4 ideas de friendship bracelets de Kpop Demon Hunters para intercambiar con tus mejores amigas este regreso a clases

A finales de agosto, millones de niños de educación básica volverán a las aulas para dar inicio a un nuevo ciclo escolar. Si tú, al igual que muchos alumnos, estás ansiosa por volver a la escuela para reencontrarte con tus mejores amigas, aquí te compartimos 4 ideas de friendship bracelets inspirados en Kpop Demon Hunters para celebrar el regreso a clases con tu squad. ¡Sigue leyendo y pon manos a la obra!

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Kpop Demon Hunters: 4 ideas de friendship bracelets para intercambiar con amigas este regreso a clases

Las friendship bracelets, también conocidas como pulseras de la amistad en español, son accesorios hechos con hilo y cuencas de colores. Por lo regular, se regalan o intercambian entre amigos como símbolo de cariño y lealtad, por lo que son el detalle perfecto para obsequiar a tus mejores amigas este regreso a clases, pues así les harás saber que, incluso estando lejos, pensaste en ellas. A continuación, te compartimos 4 ideas inspiradas en las Guerras Kpop.

HUNTER/X

Esta idea es perfecta para un grupo de tres. Pues cada una puede tener la pulsera con el nombre de su Guerrera Kpop favorita o aquella con la que se sienta más identificada, ya sea Rumi, Mira o Zoey. Checa este hermoso patrón:

Canciones de la película

Si tú y tus amigas no han dejado de escuchar el soundtrack de la película, qué mejor idea para celebrar el regreso a clases que con friendship bracelets con nombres de sus canciones favoritas. Aquí te compartimos algunos ejemplos, pero tú puedes echar a volar tu imaginación.

Colores

Este es un diseño súper sencillo pero igual de hermoso. Sólo haz pulseritas con el color de tu Guerrera Kpop favorita. Recuerda que el rosa representa a Mira, el morado a Rumi y el azul a Zoey.

Estilo Norigae

Este diseño es diferente a los anteriores, pues está inspirado en el brazalete que aparece en la cinta, que es uno estilo Norigae. Este accesorio hace alusión a los nudos tradicionales coreanos y son usados por personajes como Rumi y Jinu. Aquí te compartimos un breve tutorial: