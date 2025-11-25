Escándalo Miss Universo 2025: Omar Harfouch confirmó que Raúl Rocha le pidió no votar a los países africanos y asiáticos

Hace pocos días se coronó a Fátima Bosch como Miss Universo 2025 pero aún la polémica sigue estando presente. Ahora ha surgido una grave acusación en la que Omar Harfouch, músico franco-libanés y exjuez del certamen, aseguró que Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, le pidió explícitamente no votar por representantes de países africanos ni algunos asiáticos.

¿Ni fraude ni amaño en Miss Universo? Raúl Rocha Cantú responde a los fuertes señalamientos TV Azteca [VIDEO] Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, negó las acusaciones de fraude en la elección de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Esta decisión se debería a que priorizaban a las candidatas cuyos pasaportes facilitaran la logística de viajes y el cumplimiento de la agenda internacional.

¿Qué dijo Omar Harfouch en relación a los pedidos de Raúl Rocha?

Por medio de sus redes sociales, Omar Harfouch dio a conocer testimonios y capturas en las que afirma que, una semana antes de la final de Miss Universo 2025,Raúl Rocha lo contactó directamente para pedirle no favorecer con su voto a países africanos, numerosas naciones asiáticas (incluido Líbano) y varios países europeos como Rusia, Bielorrusia y Serbia.

De acuerdo a lo manifestado por Harfouch, Rocha argumentó que había dificultad para obtener visas internacionales y la necesidad de que la ganadora viaje durante todo el año con él en su avión privado.

“Excluir a Miss Costa de Marfil de la corona por provenir de un país con dificultades para obtener visados es discriminatorio. Excluirla de la corona por ser africana es racista", dijo Harfouch.

A esto también agregó que este trato “institucionaliza barreras y prejuicios”, además de privar de oportunidades a candidatas altamente preparadas solo por su nacionalidad o pasaporte.

Instagram Esta es una de las capturas de Instagram.

Esto no fue todo ya que Rocha habría sido insistente al marcar que la nueva Miss Universo acompañaría al presidente de la organización en su jet privado durante un año.

Por supuesto que Harfouch calificó como especialmente grave que Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, fuese excluida deliberadamente del círculo de aspirantes a la corona. Así es que señaló que tal política no solo viola los valores del certamen, sino que envía un mensaje devastador para la representación africana y la igualdad global.

