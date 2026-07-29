5 cortes de cabello que favorecen a las mujeres con rostro alargado

Los cortes de cabello tienen que ser elegidos con estrategia para que obtengas un resultado que te favorezca. En este caso nos vamos a centrar en los rostros alargados y cuáles son los estilos que mejor le sientan.

Para identificar el rostro ovalado debes tener en cuenta que tiene proporciones más alargadas que le da una impresión de verticalidad. El objetivo es reequilibrar los volúmenes añadiendo un flequillo, aportando anchura a los lados o acortando visualmente el rostro.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello?

Melena Larga

Este es un corte de melena larga que cuenta con capas largas y sutiles que aporta movimiento sin perder la densidad. Por lo general se lleva con raya al centro o ligeramente de lado, con mechones que enmarcan el rostro. Las capas deben comenzar debajo de la barbilla y continuar hasta las puntas. Puedes combinarlo con un flequillo recto.

Ondas XXL

También puedes lucir unas ondas XXL que es una de las tendencias favoritas para las que prefieren una melena larga, con movimiento y acabado natural. Puedes elegir un estilo que aporte forma, ligereza y volumen sin sacrificar el largo.

Corte pixie escalado

Aquí tenemos un corte cómodo, sofisticado y desenfadado. El pixie es un muy corto con capas estratégicamente distribuidas para crear textura, movimiento y volumen sobre todo en la parte superior de la cabeza.

Corte de cabello con ondas

En este caso puedes encontrar varios estilos que se ajustan a lo indicado, por lo que tendrás que elegir cuál va mejor contigo. Entre los más destacados puedes encontrar bob con puntas hacia dentro, lob con puntas internas o carré clásico.

Wolf Cut

Por último, tenemos este estilo wolf cut que tiene mucho movimiento ya que combina las características del shag y del mullet. Es un corte con mucho volumen en la parte superior y alrededor de la coronilla. Cuenta con capas marcadas y desfiladas para dar textura.