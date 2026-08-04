TRAGEDIA: Muere famoso participante de reality shows en choque automovilístico mientras grababa un comercial

En las últimas horas se confirmó un fallecimiento que conmocionó a los fans de reality shows en Europa: se trata de Mano Machinek, austriaco participante de programas de su país como Forsthaus Rampensau, quien murió en un accidente automovilístico mientras grababa un comercial. Tenía 37 años de edad.

El accidente ocurrió el 30 de julio, en los alrededores del Lago Mayor, específicamente en el puerto de Mottarone, de acuerdo con el medio alemán Bild. Se estaba llevando a cabo una filmación y la figura de reality shows se encontraba manejando un vehículo Porsche, pero perdió el control en una curva; el auto se salió del camino, cayó por una pendiente pronunciada y se detuvo al chocar contra un árbol.

Según los reportes de medios locales, el personal de emergencias lo encontró todavía dentro del vehículo y, a pesar de los intentos de reanimarlo, murió. El rescate se hizo en una zona boscosa tan escarpada que "cada movimiento era un desafío", indica Bild.

Se desconocen las razones por las cuales Mano Machinek perdió el control del vehículo, que era rentado. El participante de reality shows era apasionado del automovilismo y se consideraba un conductor experimentado.

Quién era Mano Machinek, participante de reality shows que murió en Italia

Originario de Austria, era conocido por su participación en la primera temporada del reality show Forsthaus Rampensau, cuyo formato consiste en parejas que conviven en una cabaña en el bosque y compiten en diferentes pruebas; Mano Machinek participó en 2022.

"Me parte el corazón que aquello que tanto amaba se haya convertido en el momento en que tuve que despedirme de él", escribió en una devastadora publicación Maria Maksimovic, pareja del también ingeniero y modelo, tras el fallecimiento. Ellos ya eran pareja durante su aparición en Forsthaus Rampensau.

Su última publicación en Instagram fue el 23 de julio y se trató de un clip de autos de lujo precisamente tomando una curva en una carretera rural.