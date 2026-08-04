¿El fin? Carmen ‘sepulta’ a Las Divas de MasterChef 24/7 con intrigante frase: ‘Nunca existieron’

Si algo distinguió a MasterChef 24/7 fue la creación desde los primeros días de Las Divas , un grupo de cocineros formado por Michelle, Carmen, Daniela, Pablo, Diego, Luis, Julio y Claudia que muy pronto tuvo a las Guapas de Barrio y a los Yukawashi como sus rivales; sin embargo, al parecer este grupo ya "murió" ahora que casi no cuenta con miembros y que cada vez hay más tensiones... ¡o al menos eso dio a entender Carmen hoy!

¿Qué dijo Carmen del fin de Las Divas en MasterChef 24/7?

Después de la clase de panacota impartida por la Chef Lili Cuéllar , Carmen y Luis compartieron un momento de chisme antes de la siesta que llamó la atención de los fans de MasterChef 24/7, y es que en esta ocasión los cocineros hablaron de Las Divas en un tono bastante oscuro:

"Oye, Carmen, ¿tú crees que Las Divas ya no existen?", preguntó Luis bastante desconsolado.

"Las Divas nunca existieron", dijo Carmen de forma lapidaria; Luis, por su parte, se quedó bastante confundido porque sí vio a alguien portándose raro, pero ya no hablaron más porque así lo aconsejó su compañera.

"Tengo el 0rt0 cerrado porque la otra vez en una Gala nos pasaron hablando en clave y nos pusieron entre paréntesis de quién hablábamos", explicó Carmen, quien dejó con la incógnita a todos.

Las especulaciones en redes estuvieron a full a raíz de este comentario, sobre todo porque la mayoría de los fans sostuvieron que el comportamiento de Michelle y sus recientes pleitos con Dani y Carmen fueron los que supuestamente acabaron con el espíritu de grupo de Las Divas... ¿será?

En medio de la sensación de nostalgia que reina en MasterChef 24/7 por la salida de Jazmín y la conciencia de que cada vez quedan menos cocineros en las instalaciones, más de una persona consideró que, en efecto, es hora de decirle adiós a Las Divas... ¿será?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?