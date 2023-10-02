Michaela, hija de Daniel Bisogno, brilló en su debut en el teatro

Este fin de semana, Michaela Bisogno, hija de nuestro querido Daniel Bisogno, debutó en ‘Vaselina, El Musical’ en el papel de ‘Sandy niña’, junto a María León.

Hola amigos de Ventaneando, yo soy Michaela y es mi primer debut en el teatro, así que acompáñenme

Como toda profesional, Michaela llegó puntual a su llamado, para alistarse tras bambalinas. Nuestro lente captó cada detalle de los momentos previos, al inicio de la función. Una vez lista, la pequeña posó ante nuestra cámara.

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Hola, amigos, cómo podrán ver ya estoy lista con mi vestuario, así que acompáñenme

¿Cómo vivió Daniel Bisogno el debut de su hija?

Finalmente, como toda una profesional, así ejecutó su número musical.

Sí, emblemática, muy emotiva

Entre las butacas pudimos ver a Daniel Bisogno, quien hizo hasta lo imposible por presenciar el debut de su hija, ya que en el teatro de a lado ofrecía función en “Lagunilla Mi Barrio”.

Es una emoción muy grande, ver a mi chiquita ahí arriba, muy feliz

Los compañeros de elenco, enviaron este mensaje a Michaela.

Pues mira, el teatro es para valientes, para un niño, para mí es mágico ver a un niño arriba del escenario

Michaela, lo primero que tengo que decir, es que va a haber muchas personas en este medio que te van a decir que son tus tías y no es cierto, yo sí soy tu tía de sangre

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Que juegue con el compromiso que se requiere, que se divierta y que lo disfrute