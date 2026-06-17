Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York tras una delicada cirugía; " esto es lo que se sabe

En las últimas horas la salud del Luis Miguel volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que revista española SEMANA informara que el intérprete de “Culpable o no” permanece hospitalizado en Nueva York tras someterse a una delicada intervención médica, aunque se especula que hay bastante discreción por parte de su equipo de trabajo y el propio artista.

¿Cuál es el estado de Salud de Luis Miguel?

De acuerdo con el medio español, Luis Miguel de 56 años fue sometido hace algunos días a una intervención cardiaca considerada de alta especialidad en un hospital exclusivo de Nueva York, Estados Unidos,, asimismo, se indica que según el reporte médico el procedimiento se realizó con éxito orillando que actualmente el cantante permanece bajo observación y bajo un estricto protocolo de recuperación.

De igual modo, la publicación señala que el papá de Michelle Salas habrá estado acompañado en todo momento de su pareja sentimental, Paloma Cuevas, quien reorganizó sus compromisos tanto personales como laborales para estar a su lado durante el proceso de recuperación.