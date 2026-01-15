Hospitalizan a la hija de Alex Fernández y él rompe el silencio con emotivo mensaje

Alex Fernández preocupó a todos los fans luego de que confirmara que su hija menor, Nirvana, tuvo que ser hospitalizada por padecer salmonela. La noticia la compartió a través de sus redes sociales, donde suele ponerse constantemente en contacto con sus fans. Aunque la noticia alarmó a sus seguidores, el hijo de Alejandro Fernández aseguró que la pequeña ya está mejor, aunque de momento se mantiene bajo supervisión médica.

¿Qué le pasó a la hija de Alex Fernández?

El día de ayer, Alex Fernández compartió imágenes desde el hospital donde se ve a Nirvana, de apenas dos años, usando bata médica y recibiendo atención médica. El cantante explicó que la menor tuvo que ser ingresada luego de presentar complicaciones y, tras ser revisada por médicos, se determinó que el diagnóstico era salmonela.

El momento llamó más la atención porque justo unos días antes el artista había publicado fotos de la fiesta de cumpleaños de la niña, con una tierna temática de caballos que reflejaba un ambiente familiar muy feliz.

¿Cómo está Nirvana, la nieta de Alejandro Fernández?

Aunque no dio una fecha exacta de alta, Alex Fernández tranquilizó a sus seguidores con un mensaje muy claro y directo: “Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, de corazón”, escribió.

|Crédito: Instagram @alexfernandez.g

Por si fuera poco, junto a estas palabras compartió un video de Nirvana caminando en el hospital acompañada mientras recibe suero intravenoso, una señal de que su recuperación sigue avanzando, pero que deja en claro que todavía requiere de algunos cuidados.

¿Por qué los fans se preocuparon tanto?

Más allá de que Alex suele compartir contenidos que acercan a su público a su vida familiar, los fans estaban conscientes de lo que implica una enfermedad como esta en una pequeña niña. Los casos de niños de esa edad que sufren de una infección gastrointestinal suelen enfrentarse a una evolución rápida de la enfermedad, lo que deriba en deshidratación o fiebre alta.

¿Qué es la salmonela y por qué puede ser peligrosa?

La salmonela es una infección causada por bacterias que afectan principalmente el estómago y los intestinos. Suele provocar:



Fiebre

Dolor abdominal

Náuseas o vómito

Diarrea

Malestar general

Aunque en la mayoría de los casos se controla con reposo e hidratación, es muy importante acudir al médico; sobre todo en el caso de niños pequeños, que puede requerir hospitalización para vigilar su evolución y evitar complicaciones.

