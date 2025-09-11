Imelda Tuñón critica a Maribel Guardia; confirma que no la necesitan

La Academia de Venga La Alegría tiene una nueva integrante y es Imelda Tuñón. En este marco, la viuda de Julián Figueroa, hizo referencia a su etapa profesional pero también respondió a los cuestionamientos que le hicieron en relación a la comunicación que tiene con su exsuegra Maribel Guardia.

Imelda Tuñón tomará acciones legales en contra de Maribel Guardia Ventaneando [VIDEO] Después de toda la polémica que se ha vivido en torno al caso del bienestar del hijo de Imelda Tuñón, ella ha salido a la defensa y pretende recuperar a José Julián.

Ante esto es que Imelda dio a conocer que ya no recibe apoyo económico para su hijo por parte de Guardia. De acuerdo al programa Ventaneando, Tuñón aseguró que ni ella ni su hijo necesitan el apoyo económico que le daba su ex suegra.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia?

En la entrevista que realizó en Ventaneando, Imelda dijo que estaba satisfecha con el apoyo económico de su suegra porque cumplió con una promesa que aseguró le hizo a Julián Figueroa de solventar los gastos para su familia, ya que agrega que su suegra ejerció control sobre su vida a través de la vía económica.

“Yo creo que me ayudó mucho a madurar y aprender que no puedes confiar en todas las personas, que hay veces que la gente te va a decepcionar y que tengan mucho cuidado nunca se debe de vivir en la casa de la suegra. Eso ya me lo habían dicho, me lo dijo mi mamá, mi abuela ‘nadie te va a querer como tu familia’ y una persona que me hubiera querido como mi familia no me hubiera expuesto de manera que lo hizo”, mencionó Imelda Tuñón

¿Imelda Tuñón le deseó suerte a Maribel Guardia?

Además la cantante hizo referencia a su posición económica actual y dejó en claro que desea que le vaya bien a Maribel Guardia.

“Que Dios la bendiga, que le vaya muy bien, si está feliz con sus decisiones entonces quiere decir que es una persona que está en paz y ella debe estar muy feliz, yo estoy muy feliz”.

Por último, Imelda hizo referencia a su hijo quien no ha mostrado interés en ver a su abuela Maribel Guardia. Ante esto es que la interacción entre ambos es nula luego de que las dos pelearon por la seguridad del niño y por quien se lo quedaba.

“Ahorita no, anda muy ocupado con sus cosas, pero fuera de eso todo bien”, fue lo que comentó la cantante. Sin duda ha quedado claro que sigue la disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón.

