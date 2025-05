José Manuel Figueroa confiesa que aún no conoce al hijo de su hermano José Julián

José Manuel Figueroa se mostró algo cansado de la prensa mientras realizaba su trayecto de llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo en algunos lapsos donde se le veía tranquilo, habló seriamente de lo que piensa de Imelda Tuñón y de lo que pasa alrededor del niño en medio de un serio problema familiar.

El mayor de los hijos de Joan Sebastian siempre se ha mostrado bastante cauto cuando habla de los problemas familiares. Incluso en el chacaleo de este día dijo que está dolido de cómo algunas personas utilizan el momento de complicaciones familiares para hacerse publicidad. Es decir, hoy se mostró molesto y así lo expresó.

Te puede interesar - Según José Manuel, su hermanastro no dejó testamento hecho.

José Manuel Figueroa habló de la relación que tiene con su sobrino

Generalmente el hijo de Joan Sebastian simplemente dice que espera que los problemas se acaben y no toma partido ni critica a nadie. Sin embargo, hoy sí habló sobre Imelda Tuñón, aunque parece que está confundido. Dijo que no es posible que ella haya declarado lo que le tocaría de la herencia para su hijo José Julián. Sin embargo, no fue ella quien declaró ese dato, sino parte de sus abogados cuando el problema con Maribel Guardioa se encontraba en el momento más tenso.

Además, agregó que su relación con José Julián Jr. no existe. El hijo de Julián Figueroa cumplió el pasado 2 de mayo siete años. Y en esos años de vida José Manuel no ha conocido a su sobrino. Sin embargo dijo que cuando las cosas se tranquilicen, espera contactarse con Imelda y así comenzar relación con el hijo de su fallecido hermanastro.

¿Cómo va la resolución del problema de la herencia de Joan Sebastian?

El gran conflicto de la repartición de la herencia del fallecido cantante es que no dejó testamento. Los reportes dictan que la que más está exigiendo es la hija menor, Juliana. En ese sentido, José Manuel dijo que la situación va bien, aunque realmente los abogados son los que están llevando el proceso. Y es que el cantautor mexicano falleció en el 2015. 10 años sin que se resuelva la sucesión testamentaria.

Seguir leyendo - ¿Imelda Tuñón ya es cantante de regional mexicano?