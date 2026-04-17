Famosa atropelló accidentalmente a su hijo

Un lamentable suceso tuvo lugar cuando Kelly Hopton, reconocida influencer, tuvo un accidente en el que atropelló a su hijo. La mujer junto a su esposo Henry tienen a su hija Lily, de 4 años, y al pequeño Brian, de 23 meses.

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La influencer dio a conocer por sus redes sociales que había vivido el peor día de su vida junto con una foto desde el hospital, donde sostenía la mano de su hijo Brian que se encontraba en la camilla con suero.

¿Cómo fue el accidente?

De acuerdo con lo que manifestó la influencer, todo ocurrió el 15 de abril que comenzó como un día normal. Su hija tenía un recital por lo que para darle aliento decidió ir con ella a comprar unas donas. "Brian se quedaría en casa con Henry y nos reuniríamos más tarde", escribió.

La mujer se subió al auto mientras su esposo Henry acomodaba a Lily en el asiento trasero. Su esposo se quedó en el garaje, se despidieron y ella arrancó su carro. "En cuestión de segundos nuestro hijo fue atropellado el carro. Yo estaba manejando".

Ese fue el momento en que todo fue un caos, la influencer manifestó que dejó a Lily con los vecinos y con su esposo se fueron a llevar al pequeño a urgencias. Al llegar al menor de casi dos años le realizaron rayos x en sus piernas, pecho y cuello para evidenciar dónde había lesiones.

Los resultados de los estudios manifiestan que no tiene lesiones en sus órganos ni médula espinal. Así tampoco tiene señales de ninguna lesión o afectación en su cabeza.

"Tiene fracturas en la parte superior de la pelvis que tardarán en sanar, además de algunas raspaduras", agregó Kelly en su publicación. Los médicos manifestaron que fue un milagro este caso ya que el niño tiene son totalmente inocentes para lo que significaría ser atropellado a su edad.