Muere influencer a los 19 años: ¿quién era?

El mundo sigue en un estado convulso por cosas que están totalmente fuera de lo que ocurre en el ámbito de la farándula. Sin embargo, las personas no están exentas a sufrir las consecuencias de dicha realidad. Y es que una influencer iraní, mejor conocida como Baby Rider… falleció a causa de dos disparos de bala. Esto es lo que se sabe de esta joven que sería consecuencia de una situación llena de muerte y dolor.

¿Qué pasó con la influencer de 19 años?

Con tan solo 19 años, esta influencer fue reportada como fallecida por actos ocurridos entre el 8 y 9 de enero pasado. En estos momentos el país árabe está envuelto en una catástrofe político-social, pues se levantaron en protestas miles de ciudadanos en contra de su líder, Alí Jamenei. Ante dicha reacción de la población, se concretaron reprimendas violentas por parte de las autoridades del gobierno.

Precisamente en ese contexto se dio el asesinato de la joven de 19 años. Diana Bahador se encontraba en los movimientos sociales levantados en contra del régimen iraní, por lo que habría sido alcanzada por dos balas que le quitaron la vida. Con ello, reportes internacionales aseguran que obligaron a su familia para mentir sobre su fallecimiento, donde declaraban que la creadora de contenido murió por un accidente mientras andaba en su motocicleta.

El caso de la famosa de internet es solo una pequeña muestra de la crisis que se suscita en estos momentos en dicho país asiático. Pues aunque los familiares fueron obligados a mentir sobre la muerte de Diana, ellos mismos reportaron a otras organizaciones que fue víctima de las balas disparadas por las fuerzas armadas que reprimen a los ciudadanos.

19-year-old Diana Bahadoran, known as Baby Rider, a student from the city of Gonbad-e Kavus, is among over 40,000 #Iranian protesters massacred by the security forces of #Iran’s Islamic regime. She was shot and killed in #Gorgan on January 8, 2026.



Bike riding is forbidden for… pic.twitter.com/BpPhjVuOo5 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 25, 2026

¿Quién es Diana Bahador, influencer fallecida en Irán?

La estrella de internet acumulaba más de 150, 000 seguidores en Instagram, donde presumía su estilo de vida impulsado por la vida biker. Subía videos de cómo rodaba en las distintas localidades de la zona donde vivía o lugares más alejados. Por ello se indica que quisieron vender que fue por su estilo de vida que falleció, sin embargo la joven sería parte de las más de 30, 000 muertes ocurridas en días recientes en dicho país, esto según lo reportado por medios internacionales.