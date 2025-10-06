Triste muerte de una querida influencer junto a su novio: así fue el accidente que les arrebató el sueño de una boda

Una tragedia conmocionó al mundo de las redes sociales tras confirmarse la muerte de Luanna Araújo, una joven influencer de solo 29 años de edad que perdió la vida en el marco de las celebraciones por su cumpleaños. De acuerdo con las primeras versiones disponibles, la creadora de contenido viajaba en compañía de Korbinian Andreas Dengler, su novio, con el que tenía la ilusión de llegar pronto al altar.

Lamentablemente, este sueño ya no pudo materializarse y ambos murieron casi de forma instantánea luego de que el auto en el que viajaban se impactó contra dos camiones de carga. Esto ya que debido a la fuerza del impacto, el coche de las víctimas habría quedado prácticamente destrozado, mientras que los pasajeros sufrieron heridas mortales.

¿Cómo fue el accidente donde murió Luanna Araújo?

Este accidente, en donde murió la influencer Luanna Araujo, habría tenido lugar durante la madrugada del 26 de septiembre, en la carretera BR-116, que pertenece al estado de Bahía, en Brasil, informaron medios locales.

Instagram / @luannaaraujom Luanna Araújo viajaba con su novio cuando un terrible accidente les causó la muerte

Aparentemente, después del impacto se solicitó apoyo de los servicios de emergencia, quienes a su llegada constataron que Luanna Araújo ya no presentaba signos de vida; mientras que los dos hombres que la acompañaban (su prometido y un amigo) recibieron atención en el sitio, pero no hubo mucho que se pudiera hacer para salvarlo.

Quién era Luanna Araújo, la influencer que murió de forma trágica

Luanna Araújo fue una influencer brasileña, dedicada especialmente a crear contenido sobre temas de belleza, vida fitness, viajes y estilo de vida. Tan solo en Instagram contaba con más de 94 mil seguidores, con los que disfrutaba compartir momentos de su día a día.

Instagram / @luannaaraujom Luanna Araújo era una influencer de vida fitness y viajes

En sus últimas publicaciones de redes sociales, la joven presumió de un nuevo look y parecía estar entusiasmada por lo que se venía, puesto que el 26 de septiembre cumplió 29 años. Sin embargo, lo que jamás imaginó es que esta fecha también sería la de su muerte y que no podría cumplir los anhelos de casarse con su novio.