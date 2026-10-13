Influencer podría enfrentar la pena de muerte por fusilamiento tras asesinar a su novio; su familia teme por su salud mental

En las últimas horas el caso de una influencer británica ha llamado la atención del público luego de que se diera a conocer que enfrenta un proceso judicial que podría tener consecuencias extremas tras ser acusada de asesinar a su novio en Dubái. El caso ha llamado la atención no solo por la gravedad de lo ocurrido, sino también por lo que habría ocurrido antes del crimen y la aparente pena de muerte que tendría que enfrentar la influencer Brooke George por sus hechos.

¿Quién es Brooke George, la influencer que enfrenta graves acusaciones?

Brooke George es una creadora de contenido británica de 23 años que ha ganado popularidad en redes sociales y su nombre empezó a llamar la atención luego de que se revelara que fuera detenida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja sentimental y debido a la geopolización donde ocurrieron los hechos la influencer fue sentenciada con la pena de muerte.

¿Qué pasó con Brooke George y por qué podría recibir la pena de muerte?

De acuerdo con algunos informes, Brooke George fue detenida el 22 de junio de 2026, después de que las autoridades de Dubái investigaran la muerte de William Treeby, un ciudadano británico de 26 años que habría sido apuñalado en el pecho dentro de un departamento.

Tras su detención como posible sospechosa de la muerte de Treeby, la influencer declaró que actuó en defensa propia ya que presuntamente el hombre la agredió durante una discusión y entre los gritos y agresiones la mujer tomó un cuchillo para defenderse. La madre de la acusada también habría declarado que recibió una llamada se su hija quien se encontraba en estado de pánico y le expresó que tenía agresiones físicas en el rostro.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades de Dubái acusaron a Brooke George de asesinato premeditado y el caso quedó sujeto a investigación judicial. Si es declarada culpable, podría enfrentar la pena de muerte por fusilamiento. Asimismo, la madre de Brooke ha expresado su preocupación por el bienestar de su hija y por las circunstancias que rodean su detención.

Por su parte, la organización que la asesora ha pedido que se investigue su versión de los hechos y que se respeten sus derechos durante el procedimiento legal, mientras que el Ministerio de Exteriores británico confirmó que mantiene contacto con las autoridades locales y brinda apoyo a la familia.