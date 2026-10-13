La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para elegir a un Granjero o Peón y enviarlo al Duelo de Nominación en la sexta semana; cómo puedes votar paso a paso

Después de la salida de Pascal Nadaud de La Granja VIP, se ha generado mucho revuelo entre los Granjeros, ya que nadie esperaba que llegará a ser eliminado del reality. Hoy, 12 de octubre se ha anunciado la apertura de las votaciones, en el que se van a enfrentar en el circuito del Duelo de Nominación de la sexta semana. Para escoger al Granjero o Peón, debes hacer los siguientes pasos:



Desde la página web de Azteca UNO, selecciona la pestaña del reality y al entrar a la pantalla principal ingresa a la sección de "VOTAR".

Desde la app de "TV Azteca en Vivo", selecciona el recuadro que dice "¡Vota por tu Granjero favorito!".

Tendrás 10 votos disponibles, ya sea que todos los uses en uno de los Granjeros o los puedes dividir entre varios, la decisión será tuya.

¿En qué consiste el Duelo de Nominación?

El Duelo de Nominación en La Granja VIP, consiste en un circuito en el que se enfrentan 2 Granjeros, uno es seleccionado por el Capataz de la semana, mientras que el otro lo escoge el público mediante las votaciones.

Ya sea el Granjero o Peón se deben enfrentar en un reto donde su destreza será puesta aprueba, quién pierda se irá a la Tabla de Nominados, generando que se encuentre en riesgo de ser eliminado del reality en el domingo de la sexta semana.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP?

¡Ya llegamos a la sexta semana de La Granja VIP! Hasta el momento, han salido 6 Granjeros del reality, haciendo que permanezcan los siguientes:



Ivonne Montero

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Natalia Alcocer

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mono Osuna

Julio Camejo

Azalia "La negra"

Pablo Montero

Aunque la lista sigue siendo extensa, la batalla cada vez se hace más compleja, ya que todos quieren llegar a la final, por lo que la estrategia será clave. Por eso, no dejes pasar la oportunidad para votar por el Granjero o Peón que quieres que se posicione en la Tabla de Nominación al perder en el Duelo de Nominación.

