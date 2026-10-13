TÚ DECIDES: Ya puedes VOTAR para elegir qué Granjero dormirá con el Capataz en La Granja VIP; cómo votar fácil y rápido

Las votaciones para elegir quién dormirá con el Capataz de la sexta semana de La Granja VIP ya están disponibles luego de que Pablo Montero se coronara como el ganador de la competencia de capatacía de este lunes 12 de octubre. Aunque el Capataz podrá disfrutar de la suite y otros privilegios, esta vez no será él quien elija a su acompañante, pues esta decisión la tomará otra vez el público, así como lo hizo la semana pasada al decidir que Kunno dormiría con Pimpinela Escarlata.

La prueba “Cosecha de palabras” definió a los participantes que avanzaron a la etapa final. “La Bebeshita”, Pablo Montero y Julio Camejo consiguieron su lugar para enfrentarse junto a Ivonne Montero por el puesto de Capataz. Finalmente, Pablo Montero se impuso y obtuvo el liderazgo.

Ahora, los seguidores del programa podrán apoyar a su granjero favorito para que comparta la suite con Pablo Montero. Si quieres participar, aquí te explicamos cómo votar y hasta cuándo podrás hacerlo.

¿Cómo VOTAR en La Granja VIP para elegir al acompañante del Capataz?

Una vez que se conoce al ganador de la capatacía se inician las votaciones para que el público pueda decidir cuál es el granjero que deberá acompañar esta semana al ganador.

Si quieres ser parte de estas votaciones y hacer que tu granjero favorito también disfrute de los beneficios es necesario ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP el cual puedes encontrar AQUÍ DANDO CLICK.

Una vez que hayas ingresado busca el nombre de tu granjero favorito, recuerda que en esta ocasión no se podrá encontrar el nombre de los peones, así que el número de participantes es más reducido.

Selecciona al participante al que quieres apoyar a lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan tus votos, recuerda que entre más apoyo más posibilidades hay de que sea el ganador de esta dinámica. Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados y concluiste el proceso.

¿Cuál es la hora límite para votar para que un granjero sea el acompañante del capataz?

La votación que ya inició esta noche permanecerá abierta hasta mañana, por lo que los seguidores tendrán poco tiempo para apoyar a su Granjero favorito. Recuerda que teiens toda la noche de hoy y mañana ya que la hora límite para ejercer tu voto será hasta que nuesto conductor Adal Ramones indicque en la transmisión que "se cierran votaciones", así que no dejes pasar esta oportunidad y da todos los votos necesarios para beneficiar a tu participantye favorito.