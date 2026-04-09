Famoso es condenado a 40 años de cárcel tras culpar a su perro por el asesinato de su novia

De manera dolorosa se anunció que Sheila Cuevas falleció por culpa - según las investigaciones de las autoridades - de las agresiones efectuadas por su novio. El influencer es conocido como Cash Cartier, quien llamó al 911 indicando que la causa de la muerte de su pareja fue el ataque de su perro. Sin embargo, las conclusiones tiraron su mentira y ahora estará casi medio siglo en la cárcel.

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¿Cómo ocurrió el crimen del influencer que mató a su novia?

El creador de contenido de nombre Kaleb Mickens fue condenado tras la resolución final de la justicia del Condado de Tarrant, esto tras concretar el debido proceso que terminó con una clara sentencia. Se indica que en un principio no se consiguió de manera rápida la resolución, pues existieron complicaciones en el análisis del médico forense.

Sin embargo, lo curioso del caso se concretó cuando el influencer trató de inculpar a su perro de la muerte de su pareja. Se indica que Sheila fue receptora de agresiones físicas que derivaron en su fallecimiento, situación por la que Cash Cartier llamó al 911. Incluso, por dicha situación, control de animales sacrificó al perrito… aunque posteriormente se indicó que el animal no tuvo nada de relación en el deceso de Cuevas.

Según medios como CBS News y Fox 4 News, el joven confesó que drogó y golpeó hasta matar a Sheila, quien fue encontrada al pie de su cama, con heridas punzantes y costillas rotas. Sin embargo, fue hasta que la investigación terminó, que el asesino se declaró culpable y acreedor a una condena de 4 décadas tras las rejas.

¿Quién es este influencer, Cash Cartier?

El - estipulado por las autoridades - asesino de Sheila Cuevas era un influencer relacionado con estilo de vida. Con un típico discurso de excentricidades, presumía de su vida con carros de lujo y una vida aspiracional. Incluso, presumía a su perro como parte de sus más grandes tesoros. El crimen ocurrió desde octubre de 2023, pero la condena llegó hasta el pasado 7 de abril de 2026.

El hermano de la víctima concluyó hacia la prensa con las siguientes palabras: “No puede haber justicia que devuelva a Sheila, pero sí puede haber resultados, y puede haber rendición de cuentas, y te lo mereces”.