Chiara Ferragni enfrenta posible cárcel: todo sobre el “Pandorogate”, el caso que sacude al mundo influencer

Chiara Ferragni es la influencer italiana más poderosa del mundo y actualmente enfrenta un juicio por estafa agravada que podría derivar en una condena de prisión. Sí, la misma Chiara que convirtió su imagen en un imperio global ahora está acudiendo constantemente a tribunales por la promoción de pandoros y huevos de Pascua, los cuales supuestamente se encontraban vinculados a donaciones benéficas, pero que —según la Fiscalía— realmente estas ganancias habrían sido ligadas a fondos relacionados con ventas. Esto se conoce como Pandorogate, y podría marcar un antes y un después en su carrera digital.

Chiara Ferragni y el Pandorogate: por qué podría ir a prisión

La clave del caso es simple pero contundente: la campaña se habría comunicado como solidaria, pero los beneficios económicos habrían quedado principalmente en empresas conectadas con Ferragni. Y aunque esto se investiga desde hace meses, fue apenas el 25 de noviembre de 2025 cuando la creadora acudió nuevamente al Tribunal de Milán para enfrentar la audiencia más importante del proceso.

¿Qué castigo podría enfrentar Chiara Ferragni?

El fiscal adjunto Eugenio Fusco pidió un año y ocho meses de prisión para Ferragni y su ex mano derecha, Fabio Maria Damato. Para Francesco Cannillo, colaborador en la producción de los productos, se solicitó un año de cárcel.

Las acusaciones son graves; sin embargo, el caso se está llevando bajo procedimiento abreviado, un formato judicial que reduce sustancialmente las penas si se determina culpabilidad.

Por el momento, esta solicitud que realizó la fiscalía no es una sentencia, pues todavía falta que el juez Ilio Mannucci Pacini determine si existió realmente una estafa. En otras palabras: puede que Ferragni no pise la cárcel, pero su reputación ya enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera.

¿Qué significa esto para el futuro de la influencer?

Supongamos que no resulta culpable de los cargos; este episodio de su vida y carrera causará un enorme impacto en su reputación y credibilidad con sus fans. Tanto marcas como seguidores podrían dejar de relacionarse con ella, ya que la gente seguirá considerándose estafada.

