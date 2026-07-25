Influencer causa indignación tras afirmar que su fama se debe a un pacto con el diablo

Los influencer nos sorprenden constantemente con sus contenidos y experiencias. En este caso la creadora de contenido Naya Fácil causó indignación al contar que en su cuenta de TikTok que adquirió su fama tras hacer un pacto con el diablo.

Este video volvió a resurgir por los seguidores y en el mismo la mujer cuenta cómo es que realizó el pacto espiritual con el que pudo salir de la precariedad y conseguir la fama que ella deseaba.

¿Cómo realizó el pacto la influencer?

Naya Fácil es una figura muy conocida en el mundo digital por ostentar el estilo de vida cotidiana que llevaba. Ella era muy famosa por haberse comprado un vehículo Tesla, comprar propiedades y protagonizar portadas en reconocidas revistas de moda.

Muchos se preguntaban cómo había podido obtener tanta fortuna por lo que durante una transmisión ella misma se encargó de despejar todas las dudas y contó cómo realizó el pacto.

“Llegué y escribí: ‘Señor Diablo, por favor, necesito que pase tal cosa, que tenga mi casa, que tenga mi auto, que me arregle el cuerpo. De verdad, esta historia está de película, chiquillos’”, relató la joven ante la audiencia.

Sin dudas, este testimonio alcanzó mucha repercusión sobre todo en el ámbito místico ya que podría ser una versión real. Así es que los especialistas en el tema han manifestado que el lenguaje corporal de la influencer deja en claro que no es una broma.

“Hay quienes lo toman como una broma, pero cuando ella pierde un poco la mirada es una muestra de que está regresando a ese momento, lo está recordando, haciendo memoria, y todo lo que pidió se le cumplió”, afirmó la especialista.

Lo más tenebroso de este relato es que habría un límite para el acuerdo. Según la creadora de contenido el contrato llegaría a su fin a sus 45 años de edad que será cuando concluya su fortuna y a su vez perderá la vida.