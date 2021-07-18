Yoseline “N” comparte nuevo mensaje a sus seguidores desde la cárcel.

El pasado 29 de junio, Yoseline ‘N’, mejor conocida como YosStop, fue detenida por el delito de posesión de pornografía infantil.

Pese a estos hechos, mismos que sacudieron al mundo del internet, muchos no dudaron en expresar su opinión.

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Y es que sus fieles seguidores aún tienen la esperanza de su regreso y la recuerdan a través de sus redes sociales.

Por su parte, su novio Gerardo González, ha compartido diferentes mensajes de YosStop a sus seguidores por medio del Instagram de la famosa. El más reciente fue una pequeña carta en donde aseguró que lo que está viviendo le ayuda a lograr cambios en la vida de sus seguidores

Los valoro más que nunca y les prometo daré lo mejor de mi

La pareja de la influencer destacó que este sábado 17 de julio tuvo la oportunidad de visitar a la youtuber en el Penal de Santa Martha Acatitla. Como en sus otras visitas, la influencer aprovechó para poder enviar un mensaje a sus seguidores.

Tuvimos visita y es muy duro el camino que recorremos, pero siempre hay algo bueno que valorar

En dicho papel, habría escrito una carta en la que señala que este proceso que está pasando es una prueba que le ayuda a estar más fuerte.

Dios, el universo, la vida o en lo que crean decidió mostrarme un nuevo camino lleno de muchos caminos más para seguir creciendo

En su mensaje YosStop asegura que estar en la cárcel le ha dejado ver que puede hacer cambios en la vida de sus seguidores y del mundo.

Para finalizar el mensaje aseguró que valora mucho a sus seguidores y que se esforzará para darles lo mejor.

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