Influencer coreana se hace viral tras recibir su primera bolsa de mandado en México: VIDEO

En una época donde se critica y cuestiona la presencia de algunos extranjeros en México, esta influencer coreana contó cómo recibió un regalo que ya la acredita como una hermana mexicana. La creadora de contenido compartió un video corto de lo que significa para ella recibir un regalo de parte de uno de los puestos de comida a los que acudió a lo largo del 2025. Esta es la historia.

¿Qué pasó con esta influencer coreana?

En el inicio de 2026, la nacida en Corea indicó que recibió un regalo que le hizo sentir muy bien. Al asistir por primera vez a su puesto de tamales de confianza, la señora que atiende le regaló una de las clásicas bolsas de mandado que se le da a los clientes fieles. Ante dicha sorpresa, la estrella de internet agradeció ese detalle y explicó por qué fue tan importante para ella.

Indicó que aunque para los mexicanos es algo completamente normalizado, para ella significó formar parte de un nuevo país, al cual llegó desde hace 3 años. Por eso, incluso los comentarios en redes sociales lanzaron el típico: Hermana, ya eres mexicana. Esto ante una negativa de muchos seguidores que al inicio le decían que se regresara a su país.

Seobin (nombre de la creadora de contenido) explicó que para ella fue sumamente valioso recibir su bolsa de mandado, pues significa que fue aceptada en otro contexto totalmente distinto al suyo. Y es que muchos de los extranjeros han sido hostigados ante el problema de la gentrificación en muchas zonas del país… sobre todo en el centro de México.

¿Quién es esta influencer coreana?

La joven es una estrella de internet que tiene presencia en TikTok con un perfil que cuenta con más de 33 mil seguidores. Su contenido podría colocarse en el rubro de los blogs personales, pues narra cómo es la vida de una extranjera viviendo en México. Habla del choque cultural, de cómo la trata la gastronomía mexicana y cuáles son los retos tras 3 años viviendo en suelo azteca.

Uno de sus emprendimientos es dar cursos de coreano para principiante, proyecto al que se puede acceder desde un link fijado en su descripción de perfil en TikTok.