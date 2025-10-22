¿Qué fue de Chingu Amiga, polémica youtuber que fue acusada de oportunista? Así vive actualmente

El 2025 ha sido uno de los años más complicados para la Chingu Amiga, pues si bien ha contado con un sinfín de trabajos, también fue protagonista de una de las críticas más importantes del internet al ser acusada de oportunista. Ante ello, es preciso conocer cuál es la actualidad de la influencer.

Además de su faceta como youtuber, la Chingu Amiga también es considerada una creadora de contenido que, durante mucho tiempo, fue de las más queridas al interior del país. Sin embargo, una serie de videos le generaron mucha polémica dado que un sector de la sociedad la tachó de oportunista, hecho que aumentó los comentarios en su contra.

¿Qué fue de la Chingu Amiga y por qué la tachan de oportunista?

Todo comenzó hace solo unos meses cuando la Chingu Amiga, creadora de contenido nacida en Corea del Sur, compartió algunas historias de migrantes mexicanos con la intención de generar contenido en sus redes sociales, hecho que fue criticado dado que un sector aseguró que este contenido se aprovechaba de la situación de sus protagonistas.

Fue así como la Chingu Amiga fue tachada de oportunista debido a que estos videos eran monetizables. En ese sentido, la influencer se limitó a hablar de otros temas, y aunque el hate hacia su persona se mantuvo durante unas semanas, todo parece indicar que la “funa” ha quedado en segundo término, aunque esto no impidió que fuera criticada durante un tiempo considerable.

¿A qué se dedica actualmente la Chingu Amiga?

La situación ocurrida hace unos meses no ha impedido que la Chingu Amiga siga siendo una de las personalidades más seguidas en México, pues en su cuenta de Instagram ya suma más de 12 millones de seguidores. Es precisamente aquí en donde se mantiene activa compartiendo contenido para sus fans.

De hecho, con 33 años de edad, la nacida en Corea del Sur comparte al menos un video en su perfil oficial de Instagram, mismo en donde refleja el humor que tiene y la forma en cómo vive al interior de la República Mexicana luego de su paso por Canadá hace algunos años.