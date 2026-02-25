Influencer es golpeado por su papá por vestirse de mujer: VIDEO

En las últimas horas los usuarios de las redes sociales se han mostrado muy indignados debido a que fueron testigos de un caso de abuso físico. Lo que ocurrió es que un padre decidió darle una fuerte golpiza de manera sorpresiva a su hijo quien es un streamer. El motivo fue que el joven estaba grabando un video vestido de mujer.

La víctima es Emanuel Ahmar, de origen libanés, quien estaba realizando una sesión de vestuario para sus plataformas digitales. El tenso momento quedó registrado por las cámaras y se ve claramente que el padre interrumpió en la habitación, sin mediar palabras inició con los golpes que duraron alrededor de un minuto.

¿Quién es el influencer al que golpearon por vestirse de mujer?

Una de las teorías manifiesta que todo se trataba de una apuesta que el joven influencer cumplió con sus amigos, pero también con sus seguidores. En el medio del ataque sus amigos fueron quienes intentaron separarlos rápidamente, pero sus intentos fueron fallidos.

🚨 ÚLTIMA HORA: El streamer de origen libanés Emanuel Ahmar transmitía en vivo vestido de MUJER cuando su padre irrumpió en la habitación y lo agredió brutalmente durante un minuto, ante la mirada de los presentes, que no podían hacer nada para detenerlo. pic.twitter.com/iNX8nhZnLL — Isaac (@isaacrrr7) February 24, 2026

Sin dudas, la brutalidad del hecho y la vulnerabilidad del creador en el momento del ataque, generó mucha preocupación en las plataformas como X y TikTok.

Organizaciones civiles o colectivos de defensa de derechos humanos condenaron el hecho y lo calificaron como un acto de odio motivado por la intolerancia y la masculinidad tóxica.

El ataque físico fue visto por miles de espectadores en directo quienes nada pudieron hacer por lo que hubo una ola de indignación y preocupación en la comunidad digital. Por el momento no se conoce el estado de salud y cómo quedó la relación con su padre.

Los usuarios esperan que haya una actualización de este caso. Mientras se espera algún tipo de respuesta pues las redes siguen debatiendo sobre este extremo caso de violencia. La mayoría de los usuarios se han mostrado en contra de este suceso ocurrido.

