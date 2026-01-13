Muere influencer y deja huérfano a su hijo: se despide con esta emotiva carta

El pasado 10 de enero de 2026 se confirmó que la influencer Isabel Veloso perdió la lucha contra el cáncer. Su caso se viralizó por completo pues fueron 4 años de tratamientos con incluso un año donde parecía que la batalla se había ganado. Por eso, hoy su carta de despedida para su hijo se hizo viral otra vez. Esto dicen las palabras dedicadas a su hijo.

¿Qué le dijo esta influencer a su hijo?

Isabel fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin a los 15 años y desde ahí se anunciaba un final, sin embargo en lo que se considera un auténtico milagro… concibió a su hijo. Por eso, mientras las cosas más oscuras se ponían, Veloso decidió escribir una carta para su pequeño, el cual no iba a tener a su mamá durante prácticamente toda su vida.

Una parte del escrito decía así: “Hola, mi amor, mamá no está contigo ahora mismo, y sé que lo sientes. Sé que extrañas mi regazo y ese aroma que buscas en el aire que no está. Pero quiero decirte algo: no me he ido... Estoy aquí, dentro de todo, en tu almohada, en tu juguete favorito, en los sonidos que hace la casa cuando despiertas”.

Desde el momento de su publicación, las palabras de la joven fallecida a los 19 años causó conmoción, pues sabía que la situación era sumamente complicada. Aunque en 2023 parecía que el cáncer se había ido, en 2024 regresó con más violencia y marcando un fatídico cierre de existencia.

¿Quién es Isabel Veloso, esta madre influencer?

La brasileña se convirtió en un ícono con cuatro millones de seguidores en Instagram. En dicho espacio digital compartió lo que es la vida de pelea contra el cáncer. Se ganó el cariño de la gente por la manera tan abierta de vivir su proceso, esto junto con su esposo… Lucas Borbas y su pequeño Arthur.

Lamentablemente, fue su esposo quien indicó que Isabel no soportó más el castigo de la enfermedad. Anunciando que desde hace unos días estaría cuidados paliativos… la creadora de contenido dejó de respirar tras 4 años de una experiencia sumamente dolorosa.