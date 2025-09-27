FOTOS: Así lucía Alex Montiel en sus primeras apariciones como El Escorpión Dorado hace 15 años

El nombre de Alex Montiel se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días; sin embargo, esto no se debe a un nuevo papel a cargo del Escorpión Dorado, sino más bien al conflicto familiar que tendría con su esposa Dana Arizu en torno a supuestos rumores que hablan de un divorcio.

Alex Montiel fue acusado, hace algunos meses, de haberle sido infiel a Dana Arizu con Fabiola Martínez, y aunque la situación parecía haber quedado en el olvido, recientemente se dice que el comediante estaría divorciándose de su esposa. Ahora bien, ¿recuerdas cómo lucía su personaje, el Escorpión Dorado, en sus inicios?

¿Cómo y cuándo fue la primera aparición de El Escorpión Dorado en YouTube?

Para responder a esta pregunta la historia tendría que remontarse al año 2010, precisamente en el momento en que su hermano, Gabriel Montiel, la estaba rompiendo en internet. Fue precisamente el Werevertumorro quien le dio entrada al personaje de Alex Montiel, en un video que se publicó en el canal de YouTube de su hermano.

Este video tiene como nombre Amor Dorado y en el mismo se aprecia a un Alex Montiel interpretando a El Escorpión Dorado únicamente con la máscara y sin playera, por lo que se muestra a un hombre más delgado que al actual y con un tono de voz ligeramente distinto al que usa hoy en día.

Se sabe que meses después El Escorpión Dorado volvió a aparecer en un video de Gabriel Montiel, y ante la fama que este causó Alex tomó la decisión de darle más visibilidad, por lo que hoy en día es considerado uno de los comediantes y youtubers más importantes que existen en México.

¿Es verdad que Alex Montiel se va a divorciar?

Son muchos los rumores que indican que, ante la infidelidad de Alex Montiel a Dana Arizu con Fabiola Martínez, su esposa estaría considerando divorciarse del youtuber. Sin embargo, es preciso mencionar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esta situación, por lo que habrá que estar atentos a lo que comenten en las próximas horas.