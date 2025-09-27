Las flores que renacen con más fuerza en otoño (y que pocos tienen en casa)

Hay quienes piensan que el otoño es el fin del color (y de las flores). Que con las hojas secas también se marchitan los ánimos y el jardín entra en pausa. Pero no siempre es así. Algunas plantas florecen cuando nadie lo espera, pues se toman esta estación como un segundo aire.

No hablamos de cactus ni suculentas, sino de especies con flor que aguantan el frío, los cambios de luz y el viento otoñal. Son discretas, resistentes… y por alguna razón, muy pocas personas las cultivan en casa.

¿Qué flores florecen en otoño y aguantan el clima frío?

El Jardín Botánico de Madrid menciona varias especies que no solo toleran el descenso de temperatura, sino que lo aprovechan para florecer con más fuerza. Aquí algunas opciones que podrías considerar si buscas llenar de vida tu espacio:

Canva Algunas plantas dan flores durante el otoño, aunque no lo creas

Crisantemo . Clásico de esta temporada. Florece en tonos amarillos, lilas y naranjas. Aguanta bien el sol y el clima templado.

. Clásico de esta temporada. Florece en tonos amarillos, lilas y naranjas. Aguanta bien el sol y el clima templado. Pensamiento . Muy versátil. Crece en maceta, en jardín o en balcón. Su floración es larga y colorida.

. Muy versátil. Crece en maceta, en jardín o en balcón. Su floración es larga y colorida. Ciclamen . Un poco más exigente, pero vale la pena. No necesita sol directo y sus flores tienen una forma única.

. Un poco más exigente, pero vale la pena. No necesita sol directo y sus flores tienen una forma única. Aster . Se confunde con margarita, pero su tono lavanda y su energía de otoño la hacen especial.

. Se confunde con margarita, pero su tono lavanda y su energía de otoño la hacen especial. Heleborus. No es común en México, pero en climas frescos da flores hasta diciembre.

¿Qué beneficios tiene tener flores en casa durante el otoño?

Cuando todo a tu alrededor se apaga un poco, tener plantas con flores que resisten el clima te recuerda que siempre hay algo que sigue. No importa si es una maceta en la ventana o una jardinera en la entrada: de acuerdo con el Feng Shui una planta que florece en otoño cambia la energía del lugar… y también la tuya.

Canva ¿Sabías que los crisantemos son flores que resisten muy bien el clima de otoño?

Según el Jardín Botánico, rodearse de vegetación en meses fríos puede ayudarte a reducir el estrés, levantar el ánimo y mejorar el enfoque diario, algo que nunca sobra. Además, un espacio verde en casa sirve como decoración, está de moda, en tendencia y se adapta a cualquier estilo.