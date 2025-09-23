Desgarradora muerte de una joven que se operó los senos: su padrastro está involucrado

Las cirugías estéticas se han popularizado, sobre todo entre adolescentes que buscan cambiar su apariencia y sentirse más seguras(os). Sin embargo, este procedimiento implica riesgos elevados que a menudo se subestiman por la juventud y la presión social.

Así fue el caso de Paloma, de 14 años, que murió tras someterse a un implante de senos realizado por su padrastro sin autorización. Aquí te contamos lo que se sabe de la investigación.

¿Qué pasó con Paloma Nicole Arellano?

Paloma Nicole Arellano, de 14 años, murió tras una cirugía estética de implante de senos en una clínica privada, realizada sin el consentimiento de su padre y con graves complicaciones. Este caso de presunta negligencia médica ha conmocionado a Durango.

La víctima se llama Paloma Nicole Arellano, de 14 años, y su madre y padrastro están en la mira de los investigadores

Según las primeras investigaciones, la operación se realizó el 12 de septiembre bajo la supuesta supervisión del padrastro de la menor, quien habría gestionado el procedimiento sin que el padre estuviera informado, lo que genera dudas sobre la legalidad y responsabilidad del acto.

La madre de la joven aseguró que estaban en aislamiento por Covid-19 en unas cabañas, lo que retrasó la información real sobre la situación de la adolescente.

Desde El Mundo indican que al recibir noticias de su estado crítico, el padre descubrió que su hija estaba hospitalizada y ya en coma.

¿De qué murió Paloma, la joven que se operó los senos?

Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio que provocó inflamación cerebral, por lo que fue inducida a coma médico. Pese a los esfuerzos médicos durante varios días, su estado se agravó hasta confirmarse su muerte, generando conmoción y protestas por la presunta negligencia.

¿Qué dijo la madre de la joven?

El acta de defunción de Paloma señalaba una enfermedad como causa de muerte, versión respaldada por la madre y la clínica. Sin embargo, el padre halló inconsistencias en los documentos y denunció que su hija murió tras una cirugía estética no autorizada.

“Ya no pude hablar con mi hija, cuando llegué ya estaba en coma. El certificado de defunción lo entregaron demasiado rápido y nunca estuvo la fiscalía”, relató el padre, quien exige justicia y una investigación completa del trágico caso.

Carlos Said Arellano, padre de la víctima, pide ayuda para esclarecer el caso.

Luego reclamó: “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”.

La Fiscalía de Durango investiga la posible negligencia de la clínica y de quienes autorizaron que una menor se sometiera a un procedimiento de alto riesgo sin permisos legales, mientras crece la presión social por el esclarecimiento de la muerte.

El peligro mayor de las cirugías estéticas: los permisos

El caso se suma a un escenario de creciente preocupación por las clínicas y procedimientos irregulares en México. En los últimos tres años, la Cofepris ha detectado y clausurado 97 establecimientos clandestinos que operaban sin los permisos sanitarios correspondientes.

La información oficial proporcionada por el Gobierno nacional, indica que de ese total, 48 se localizaron en Ciudad de México y 29 en el Estado de México. El resto fue cerrado en entidades como:



Guadalajara

Hidalgo

Puebla

Oaxaca

Tamaulipas

Michoacán,

Esto refleja la magnitud del problema y una necesidad de mayor vigilancia de estos procedimientos.